Może skakać z radości. Gracz w Polsce trafił w Eurojackpot

Mamy dopiero początek października, a już dwoje graczy w Polsce solidnie wzbogaciło się, dzięki wygranym w Eurojackpot. 4 października szczęśliwy kupon z Nowego Targu przyniósł wygraną w wysokości 1 555 765.80 zł.

Eurojackpot. Wygrał blisko 2.5 mln zł

Tym razem (8 października) szczęście miał jeden z graczy, który wydał 12.50 zł na stronie lotto.pl. Wygrana drugiego stopnia w tym przypadku dała sumę 2 440 790.10 zł. Odliczając 10-procentowy podadek, na konto zwycięzcy wpłynie blisko 2.2 mln zł. Również we wtorkowym losowaniu poszczęściło się graczom w Danii i Niemczech, którzy zgarnęli po 454 tys. euro.

Eurojackpot. 11 października wielka kumulacja

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 11 października. Do wygrania tym razem będzie oszałamiająca suma. Jeśli któryś z graczy poprawnie wytypuje wszystkie liczby, zgarnie aż 70 mln zł.

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w historii

W Polsce rekordowa wygrana padła w powiecie krotoszyńskim. W sierpniu 2022 r. warty 12.50 zł kupon przyniósł graczowi sumę 213.5 mln zł. Z kolei ogólnie największa wygrana to 120 mln euro (według aktualnego kursu to ponad 513 mln zł). To maksymalna suma, jaką można wygrać w Eurojackpot. Udało się to w maju 2022 r. (Niemcy) i lipcu 2023 r. (Hiszpania).

Jeśli chodzi o 2024 r., to najwyższe wygrane zanotowano w powiecie cieszyńskim i Kielcach. Pierwszy z kuponów (losowanie odbyło się 3 września) dał sumę 42 812 000.00 zł. Z kolei drugi (losowanie odbyło się 23 kwietnia) 15 327 802.70 zł.

