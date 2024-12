Polak z wielką wygraną. Co za kwota!

Tym razem wylosowano liczby: 12, 14, 22, 26, 30. Jedna osoba poprawnie wytypowała wszystkie i zgarnęła główną wygraną. Szczęśliwy kupon został wysłany w kolekturze w Oświęcimiu (woj. małopolskie) przy ul. Słowackiego 43. Pięć zwycięskich liczb dało tym razem wygraną w wysokości 453 062,80 zł. Zgodnie z polskim prawem, od tej sumy trzeba jeszcze odliczyć 10-procentowy podatek. W związku z tym, na konto oświęcimskiego szczęśliwca wpłynie 407 756,52 zł.

Mini Lotto. Wysokie wygrane. Grudzień 2024

453 062,80 zł – 11 grudnia, Oświęcim

108 152,70 zł – 9 grudnia, Dąbrowa Górnicza

108 152,70 zł – 9 grudnia, Bielsko-Biała

108 152,70 zł – 9 grudnia, Pniewy

108 152,70 zł – 9 grudnia, Oborniki

259 579,60 zł – 7 grudnia, Katowice

259 579,60 zł – 7 grudnia, Kobylniki

475 923,60 zł – 6 grudnia, Kutno

428 551,20 zł – 4 grudnia, lotto.pl

438 534,80 zł – 3 grudnia, Bydgoszcz

413 866,00 zł – 2 grudnia, Konstancin-Jeziorna

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.