Czeska miliarderka w grze o TVN. Kim jest tajemnicza inwestorka?

Renata Kellnerowa, jedna z najbogatszych kobiet Europy Środkowo-Wschodniej, znalazła się w centrum medialnych doniesień o możliwej sprzedaży TVN. Jej firma inwestycyjna, PPF Group, posiada aktywa warte 43 mld dolarów i jest znana z inwestycji w media, telekomunikację oraz sektor finansowy. W Polsce PPF jest udziałowcem spółki InPost, co tylko zwiększa jej wpływy w regionie.

Potencjalna sprzedaż TVN

Spekulacje dotyczące sprzedaży TVN zyskały na intensywności, gdy Andrzej Stankiewicz w podcaście „Stan Wyjątkowy” poinformował, że transakcja może być bliska finalizacji. Według niego, Renata Kellnerowa to jeden z głównych graczy rozważanych jako potencjalny nabywca. Alternatywnym scenariuszem miałoby być zaangażowanie węgierskiej telewizji TV2, związanej z kręgami premiera Viktora Orbana.

„To, co słyszymy, to jakiś miks tych rozwiązań” – powiedział Stankiewicz, dodając, że doniesienia o możliwej sprzedaży wywołały radość w kręgach Prawa i Sprawiedliwości. Niedługo potem Donald Tusk zapowiedział, że stacje TVN i Polsat zostaną wpisane na listę firm strategicznych, co ma chronić je przed ingerencjami z zewnątrz i ewentualnym wpływem na procesy wyborcze w Polsce.

Kim jest Renata Kellnerova?

Renata Kellnerowa kieruje PPF Group od 2021 roku, kiedy to tragicznie zmarł jej mąż, Petr Kellner. Był on założycielem firmy i jednym z pionierów wykorzystania dynamicznych zmian na rynkach Rosji i Chin po upadku komunizmu. Po śmierci męża Kellnerowa objęła stery korporacji, która obecnie zatrudnia ponad 60 tys. osób w 25 krajach. PPF działa na wielu frontach – od telewizji w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej po telekomunikację w Czechach.

Ostatnie lata przyniosły PPF zmiany w strategii. Po inwazji Rosji na Ukrainę firma zaczęła ograniczać swoją obecność w Azji i koncentrować się na rynkach Europy Zachodniej. Jednym z kluczowych posunięć była inwestycja w niemieckiego nadawcę ProSiebenSat.1 Media SE oraz przejęcie znaczących udziałów w polskiej firmie InPost (21,75 proc.).

Renata Kellnerowa, mimo olbrzymich wpływów i bogactwa, strzeże swojej prywatności. Jest matką czwórki dzieci, którym zamierza powierzyć odpowiedzialność za firmę w przyszłości. Przed objęciem sterów w PPF Kellnerowa zajmowała się filantropią, prowadząc Fundację Rodziny Kellnerów.

