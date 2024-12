Historyczna wygrana w Eurojackpot. Wielkie szczęście gracza z Polski, kwota nie do opisania

Tym razem wylosowano liczby: 1, 4, 19, 35, 42, a także 1 i 3. Jedna osoba na terenie Europy poprawnie wytypowała wszystkie z nich i stało się to w Polsce! To jednak nie wszystko, bowiem w naszym kraju mieliśmy też do czynienia z jedną wygraną III stopnia. Kwoty, które zainkasowali szczęśliwcy to odpowiednio 91 256 729,60 zł (82 131 056,64 zł po odjęciu podatku) i 1 278 106,60 zł (1 150 295,94 zł po odjęciu podatku). Dawno nie mieliśmy tak udanego wieczoru, jeśli chodzi o Polaków w Eurojackpot. Warto też zaznaczyć, że na terenie Europy padły też cztery wygrane II stopnia. Trzy w Niemczech i jedna w Czechach. Każda z tych osób zainkasowała równowartość 521 866,60 euro.

Trzeba również odnotować, że w polskiej historii Eurojackpot tylko cztery osoby wygrały większą kwotę pieniędzy niż szczęśliwiec z 13 grudnia 2024 r.

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Grudzień 2024

91 256 729,60 zł – 13 grudnia

2 039 857,20 zł – 6 grudnia, Warszawa

16 475 866,10 zł – 3 grudnia, Kraków

563 844,30 zł – 3 grudnia, Legnica

563 844,30 zł – 3 grudnia, Chocianów

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r.

91 256 729,60 zł – 13 grudnia 2024 r. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r.

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?