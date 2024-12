Padła „szóstka”! Zwycięzca zainkasuje gigantyczne pieniądze

Tym razem wylosowano liczby: 3, 17, 20, 42, 43, 46 (Lotto) i 8, 14, 25, 27, 28, 48 (Lotto Plus).

Lotto i Lotto Plus 12 grudnia. Wyniki

W przypadku Lotto nikt poprawnie nie wytypował wszystkich liczb. 28 osób trafiło „piątkę” i każda wygrała 8000,20 zł (7 200,18 zł po odjęciu podatku). Natomiast w przypadku Lotto Plus jedna osoba trafiła „szóstkę”. Wygrana to 1 mln zł (900 tys. zł po odjęciu podatku). Zwycięski kupon został wysłany w Krakowie przy ul. Kniaźnina 1.

Lotto. Szczegóły

Lotto to najpopularniejsza gra liczbową w Polsce, znana i lubiana od wielu lat. Jej zasady są proste: uczestnik gry wybiera 6 liczb spośród 49 dostępnych, które może wytypować samodzielnie albo zdać się na system, korzystając z opcji „chybił trafił”. Koszt jednego zakładu wynosi 3 zł, co czyni tę grę przystępną dla większości osób.

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Każde losowanie to szansa na wygraną w czterech różnych kategoriach, w zależności od liczby trafionych liczb. Trafienie trzech liczb to najmniejsza nagroda, ale prawdziwe emocje zaczynają się, gdy gracz zbliża się do trafienia pełnej szóstki, która gwarantuje główną wygraną, tzw. Jackpot. Jeśli w danym losowaniu nikt nie trafi wszystkich sześciu liczb, pula na główną wygraną przechodzi na kolejne losowanie, co powoduje kumulacje i może prowadzić do ogromnych wygranych.

Lotto Plus. Szczegóły

Lotto Plus to dodatkowa opcja dla graczy Lotto, która pozwala zwiększyć szanse na wygraną za niewielką dopłatą w wysokości 1 zł do podstawowego zakładu Lotto. Gracz nie musi wybierać nowych liczb – w Lotto Plus biorą udział te same liczby, które zostały wybrane na kuponie Lotto.

Losowanie Lotto Plus odbywa się zaraz po losowaniu Lotto, a zasady wygranej są bardzo podobne. Jednak tutaj główna wygrana, za trafienie wszystkich sześciu liczb, wynosi zawsze 1 mln zł i nie podlega kumulacji. Oznacza to, że niezależnie od liczby graczy, w Lotto Plus nie ma rosnących pul nagród, ale szansa na stałą i atrakcyjną wygraną jest pewna. Można również zdobyć nagrody za trafienie trzech, czterech lub pięciu liczb.