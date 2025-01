Musk chce kupić piłkarskiego giganta. Ojciec miliardera potwierdza

Elon Musk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców na świecie, wyraził zainteresowanie zakupem Liverpoolu FC. Informację tę ujawnił jego ojciec, Errol Musk, w rozmowie z Times Radio. 53-letni założyciel takich marek jak Tesla, PayPal czy SpaceX, a także właściciel serwisu X, znów wzbudził medialne zainteresowanie swoimi planami. Tym razem chodzi o możliwą inwestycję w klub piłkarski.

Ojciec miliardera potwierdza

Podczas rozmowy z Kait Borsay z Times Radio, Errol Musk został zapytany o plany jego syna dotyczące zakupu Liverpoolu.

– Czy twój syn chce kupić Liverpool? – padło pytanie.

– Nie mogę tego komentować, bo podniosą cenę. To, że wyraził chęć kupna, nie oznacza, że dojdzie do transakcji. Ale tak, chciałby kupić Liverpool, każdy by chciał, ja też. Jego babcia urodziła się w Liverpoolu, mamy tam krewnych, mieliśmy szczęście poznać członków grupy The Beatles, ponieważ dorastali z częścią naszej rodziny. Więc tak, jesteśmy związani z Liverpoolem – odpowiedział Errol Musk.

Liverpool pod lupą Muska

Obecnie właścicielem klubu jest amerykańska Fenway Sports Group, która zarządza Liverpool FC od 2010 roku. Pod jej przewodnictwem "The Reds" odnosili liczne sukcesy, w tym zwycięstwo w Lidze Mistrzów i Premier League.

W trwającym sezonie drużyna prowadzona przez Arne Slota osiąga imponujące wyniki, prowadząc w tabeli Premier League oraz odnosząc sukcesy w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Przyszłość kluczowych zawodników niepewna

Pomimo sportowych sukcesów, władze klubu stoją przed wyzwaniem utrzymania trzonu drużyny. Kontrakty kluczowych zawodników, takich jak Virgil van Dijk, Mohamed Salah i Trent Alexander-Arnold, wygasają 30 czerwca 2025 roku. Na razie nie wiadomo, czy uda się przedłużyć ich umowy.

Przejęcie klubu przez Elona Muska mogłoby nie tylko wpłynąć na finanse Liverpoolu, ale również zmienić przyszłość klubu na arenie międzynarodowej.

