Tajemniczy polski miliarder w gronie 500 najbogatszych ludzi świata. „Jedyny Polak”

453. miejsce i 7,3 mld dolarów majątku – taką pozycję zajmuje Tomasz Biernacki, właściciel marketów Dino w rankingu Bloomberg Billionaire Index. To światowa lista bogaczy, która jest na żywo aktualizowana.

Dino goni Biedronkę

Nic dziwnego, że Biernacki trafił do tego grona. Jego notowane na warszawskiej giełdzie Dino przeżywa swój najlepszy czas w historii. Za jedną akcję trzeba już płacić 546 zł. Biorąc pod uwagę, że sam właściciel trzyma w swojej spółce 51-proc. pakiet akcji, to daje mu to w sumie kosmiczną wycenę na poziomie 27 mld zł, czyli właśnie ok. 7,7 mld dolarów.

Dino idzie jak burza. W zeszłym roku spółka po raz kolejny powiększyła przychody, które zbliżyły się już do astronomicznej kwoty 30 mld zł. W górę poszły również zyski netto z ok. 357 mln zł za 2023 r. do ponad 409 mln zł za rok ubiegły. Polska sieć marketów już dawno przegoniła niemieckie Aldi, Lidla czy Kauflanda pod względem liczby punktów. Na początku tego roku Dino miało w kraju 2746 marketów. Do dogonienia zostali więc tylko Portugalczycy z Biedronki, którzy mają o niecały tysiąc sklepów więcej.

Najbardziej tajemniczy miliarder

Tomasz Biernacki już od dwóch lat zajmuje pierwsze miejsce na naszej Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. W zeszłym roku jego majątek oszacowaliśmy na ok. 20 mld zł. O samym właścicielu Dino nie wiadomo praktycznie nic.

Internet w zasadzie milczy, podając w nagłówkach ciągle to samo, że Biernacki najbardziej tajemniczym polskim miliarderem jest. Już lepiej kiedy zagłębimy się w papierowe archiwa lokalnych gazet.

„Rzecz Krotoszyńska” donosiła na przykład, że Tomasz Biernacki pochodzi ze skromnej, katolickiej rodziny z maleńkiej wioski Czeluścin, 25 minut drogi samochodem od Krotoszyna. To tam, jeszcze za PRL, jego rodzice: Alojzy i Regina Biernaccy prowadzili własne gospodarstwo rolne i hodowlę krów. Ojciec, mimo tego, że zatrudniał ludzi w gospodarstwie, to sam doił krowy. Wywiadów mediom, tak jak i syn, udzielać nie chciał, powtarzając, że chwalić się nie należy.

Polska między Indiami a Tajwanem

Wchodząc na listę Bloomberga Biernacki dołącza do światowej elity biznesu. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Elon Musk, za nim Mark Zuckerberg od Facebooka i Jeff Bezos od Amazona. W całej pięćsetce jest tylko jeden Polak. Patrząc po naszych sąsiadach, to Bloomberg wymienia na swojej liście 4 Czechów, 22 Rosjan i 21 Niemców. Tomasz Biernacki z 453. miejscem na liście uplasował się między Samirem Mehta, indyjskim potentatem farmaceutycznym a Danielem Tsai, właścicielem telekomunikacyjnego giganta z Tajwanu – Taiwan Mobile.

