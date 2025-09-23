Najbogatszy Europejczyk zostanie ukarany superpodatkiem? „Śmiertelnie niebezpieczna ofensywa”
Najbogatsi

Najbogatszy Europejczyk zostanie ukarany superpodatkiem? „Śmiertelnie niebezpieczna ofensywa”

Bernard Arnault
Bernard Arnault Źródło: Newspix.pl / AFLO
We Francji toczy się gorąca dyskusja dotycząca opodatkowania najbogatszych ludzi w kraju. Francuska Partia Socjalistyczna chce wprowadzić nowy podatek, który miałby objąć obywateil z największymi fortunami.

– To ofensywa, która jest śmiertelnie niebezpieczna dla francuskiej gospodarki – w ten sposób Bernard Arnault skomentował propozycję nałożenia nowego podatku na najbogatszych Francuzów.

Właściciel luksusowego koncernu LVMH, a jednocześnie najbogatszy Francuz, wydał specjalne oświadczenie, które opublikował brytyjski dziennik „Financial Times”.

Arnault grzmi: – Taka inicjatywa to po prostu wyraźna chęć zniszczenia francuskiej gospodarki. Nie mogę uwierzyć, że francuskie siły polityczne, które rządzą lub rządziły krajem, mogły nadać jakąkolwiek wiarygodność tej ofensywie. O jakiej inicjatywie mowa?

Źródło: Wprost
