Najbogatszy Europejczyk zostanie ukarany superpodatkiem? „Śmiertelnie niebezpieczna ofensywa”

– To ofensywa, która jest śmiertelnie niebezpieczna dla francuskiej gospodarki – w ten sposób Bernard Arnault skomentował propozycję nałożenia nowego podatku na najbogatszych Francuzów.

Właściciel luksusowego koncernu LVMH, a jednocześnie najbogatszy Francuz, wydał specjalne oświadczenie, które opublikował brytyjski dziennik „Financial Times”.

Arnault grzmi: – Taka inicjatywa to po prostu wyraźna chęć zniszczenia francuskiej gospodarki. Nie mogę uwierzyć, że francuskie siły polityczne, które rządzą lub rządziły krajem, mogły nadać jakąkolwiek wiarygodność tej ofensywie. O jakiej inicjatywie mowa?