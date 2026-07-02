Najbogatsze kobiety w Polsce. Kim są miliarderki z Listy 100 najbogatszych?

Tegoroczna Lista 100 najbogatszych Polaków to lista rekordów. Cała setka zgromadziła 363 mld zł majątku, o jedną piątą więcej niż rok temu. Próg wejścia na listę wyniósł 1,12 mld zł, o 100 mln zł więcej niż rok temu. W zestawieniu pojawiło się 20 debiutantów – najwięcej w historii. Rekord jest jeszcze jeden. Po raz pierwszy na liście mamy aż 17 kobiet.

Pierwsze najbogatsze Polki

W latach 90. kobieta na Liście 100 najbogatszych Polaków była ewenementem. W pierwszym naszym zestawieniu z 1990 r. występowała tylko jedna Polka – Dorota Soszyńska, która wraz z mężem Wojciechem budowała firmę Oceanic, dzisiaj znanego już dobrze producenta kosmetyków od marek AA, Oillan czy Long4Lashes.

W 1991 r. był już pierwszy przełom i w zasadzie jedyny taki przypadek w 36-letniej historii zestawienia. Pierwsze miejsce na Liście 100 zajęła kobieta – Barbara Piasecka-Johnson, która odziedziczyła i wielokrotnie pomnożyła fortunę współwłaściciela firmy Johnson & Johnson.

Potem pań jednak bardzo brakowało. W wydaniu listy z 1992 r. mamy zaledwie 5 Polek. Tyle samo w 1993, 1994, 1995 r. i tak można by dalej. W zasadzie samodzielnie występowała na tamtych listach tylko jedna kobieta – Anna Podniesińska, która sprowadziła do Polski buty Bata czy agencję reklamową Ogilvy&Mather. Reszta pań była na listach z lat 90. wspólnie z mężami.

Panie rozwalają biznes

Sytuacja zaczęła się zmieniać w XXI wieku. Na listę weszło nowe pokolenie kobiet, które kruszyły szklany sufit i przełamywały tabu, że kobieta nie potrafi osiągnąć sukcesu w biznesie. Pojawiła się Teresa Mokrysz z Mokate, twarda businesswoman z Ustronia, która zbudowała potężny koncern spożywczy na śmietance do kawy i cappuccino w proszku. Pojawiła się Elżbieta Filipiak, która wspólnie z mężem budowała potęgę informatycznego Comarchu. Była Zyta Olszewska od dystrybucji leków. Były Wanda Rapaczyński i Helena Łuczywo, wtedy potentatki medialne z Agory od „Gazety Wyborczej”.

Chociaż nadal były wyjątkami, to od tamtej pory udział Polek na Liście 100 zaczął sukcesywnie wzrastać. Pojawiały się kolejne panie, które rozwalały zabetonowany świat męskiego biznesu.

W tej chwili najbogatszych Polek jest już cała masa. Tak dużo, że „Wprost” co roku tworzy przecież oddzielną Listę 50 najbogatszych Polek. Na tegorocznej Liście 100 najbogatszych można poczuć jej przedsmak. Oto panie, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami, znalazły się w tegorocznym zestawieniu. Obok imienia i nazwiska bohaterki podajemy miejsce, które zajęła na tegorocznej Liście 100 oraz szacowaną wartość jej majątku.

Najbogatsze Polki z Listy 100 najbogatszych