Lider rynku i wzór nowoczesnej kultury organizacyjnej

Ludzka twarz przemysłu

Branża, w której działa OKNOPLAST, tradycyjnie uchodzi za zdominowaną przez mężczyzn. Jednak zarząd firmy stawia na rzeczywistą, a nie jedynie deklaratywną równość. Jak podkreśla Adamina Solecka, pełniąca obowiązki Szefowej HR „równość” to nasz kierunek. – Jest to wartość, którą respektujemy na co dzień. Kobiety w OKNOPLAST pełnią kluczowe role, zarówno w obszarze administracji, sprzedaży, jak i na stanowiskach produkcyjnych czy inżynieryjnych. Ich profesjonalizm, zaangażowanie i wysokie kompetencje stanowią fundament sukcesu.

Poza wszystkim nie ustajemy w staraniach, by każda osoba zatrudniona w spółce – niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia – miała równe szanse na rozwój i awans. – mówi Adamina Solecka.

Kobiety sprawdzają się w wielu działach – od produkcji, jakości i technologii, przez HR, aż po stanowiska sprzedażowe. Firma zapewnia wsparcie w adaptacji i rozwoju kompetencji – również w obszarach wcześniej zarezerwowanych niemal wyłącznie dla mężczyzn

W OKNOPLAST inwestycja w rozwój pracownika nie kończy się na etapie wdrożenia. Firma oferuje pełen wachlarz programów rozwojowych – od kursów zawodowych i językowych, po coaching, mentoring, udział w konferencjach czy szkolenia „on the job”. Dzięki matrycy kompetencji oraz narzędziom diagnostycznym, takim jak Assessment Center, pracownicy otrzymują wsparcie w wyznaczaniu celów zawodowych. Indywidualne plany rozwoju, dofinansowane wysokospecjalistyczne kursy czy studia pozwalają pracownikom OKNOPLAST sprostać wyzwaniom w środowisku pracy i oczekiwaniom rynku. Efekt? Aż 91% zatrudnionych potwierdza, że firma skutecznie wspiera ich rozwój.

Benefity, które wspierają na co dzień

Pracownicy OKNOPLAST mogą liczyć nie tylko na stabilność zatrudnienia, ale również na rozbudowany system benefitów. Zrozumienie, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym przekłada się na efektywność i zaangażowanie, jest w OKNOPLAST czymś oczywistym. Pracownicy mogą korzystać z modelu pracy hybrydowej, prywatnej opieki medycznej, kart sportowych Multisport czy platformy Multilife – oferującej wsparcie psychologiczne, edukację zdrowotną i wspierają rozwój osobisty.

– Wellbeing to dla nas coś więcej niż tylko kwestia fizycznego komfortu. To również dbałość o stabilność emocjonalną pracowników. Tworzymy środowisko pracy, w którym ludzie mogą funkcjonować w sposób zrównoważony. Wierzymy, że dobra kondycja psychiczna przekłada się bezpośrednio na jakość pracy – dodaje Adamina Solecka.

Jednym z fundamentów kultury OKNOPLAST jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo. To nie tylko deklaracje – to konkretne działania wdrażane w codziennym życiu firmy. Organizowane są webinary prozdrowotne i kampanie edukacyjne wspierające zdrowy tryb życia.

Dodatkowo firma aktywnie wdraża strategię ESG, stawiając na edukację ekologiczną, zasady zero waste i działania prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego. OKNOPLAST udowadnia, że przemysł może być odpowiedzialny nie tylko wobec pracownika, ale i wobec planety.

Wspólnota oparta na wartościach – więcej niż biznes

Sukces firmy to wynik efektywności operacyjnej, harmonijnej współpracy i jasno określonych wartości. W centrum tej filozofii znajdują się: szacunek, transparentność, odpowiedzialność i rozwój. W codziennym funkcjonowaniu firmy nie brakuje przestrzeni na kulturę dialogu, konstruktywny feedback i wspólne podejmowanie decyzji. Odpowiedzialność i rozwój to nie tylko slogany w dokumentach strategicznych, ale rzeczywistość odczuwalna na każdym szczeblu organizacyjnym.

W 2024 roku firma po raz kolejny wykazała się empatią i odpowiedzialnością społeczną, kontynuując pomoc dla pracowników z Ukrainy. W ramach programu dopłat do mieszkań – trwającego 33 miesiące – przekazano łącznie ponad 1,29 mln zł. Dziś osoby z tego kraju stanowią już niemal 25% całego zespołu. Ich wkład jest nie do przecenienia.

Sukces tkwi w zespole

Kultura organizacyjna OKNOPLAST opiera się na silnym poczuciu wspólnoty i wzajemnym zaufaniu. Firma aktywnie promuje wartości takie jak odwaga, skuteczność, drużyna i szacunek, które przekładają się na codzienne decyzje, relacje i sposób pracy.

– Współpraca, zaangażowanie, zaufanie i wspólne dążenie do celu są kwintesencją naszego sukcesu – podkreślają pracownicy firmy. Tego ducha wspierają także inicjatywy integracyjne, okolicznościowe wydarzenia rodzinne, dofinansowanie półkolonii czy wyprawek szkolnych. Nie brakuje również drobnych gestów –upominki świąteczne czy codzienna kawa i herbata, dostępna dla każdego – które w realny sposób wpływają na atmosferę i jakość życia w pracy.

OKNOPLAST od lat aktywnie wspiera nie tylko rozwój zawodowy, ale również pasje swoich pracowników. Jednym z najbardziej inspirujących przykładów jest OKNOPLAST Running Team – firmowa drużyna biegaczy, która działa nieprzerwanie od 2017 roku. Zespół ten łączy osoby z różnych działów, które regularnie trenują i biorą udział w zawodach biegowych w całej Polsce. Na czele grupy stoi Wojciech Baran, który staje na podiach najważniejszych europejskich zawodów biegowych, jak w ostatnim „Wings of life” w słoweńskiej Ljubljanie, gdzie sięgnął po złoty medal. Sportowy duch drużyny motywuje kolejnych pracowników do aktywności fizycznej i jeszcze bardziej wzmacnia poczucie wspólnoty w firmie.

OKNOPLAST to dowód na to, że nowoczesny przemysł nie musi być bezosobowy. To organizacja, która udowadnia, że technologia i efektywność mogą iść w parze z empatią, rozwojem i zaufaniem. W świecie coraz bardziej zorientowanym na człowieka, ten model nie tylko działa, a wyznacza kierunek dla całej branży.