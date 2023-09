Nieruchomości luksusowe: najważniejsze są komfort i lokalizacja

Wprost.pl: Zajmuje się pan luksusowymi nieruchomościami. Czym dziś według pana jest dziś luksus?

Dariusz Przewocki: To zdecydowanie komfort życia i jego wysoka jakość, ale nie dotyczy to jedynie kwestii materialnych. Luksus to doświadczenia, które przekraczają spełnianie podstawowych potrzeb. Z luksusem często kojarzymy obecnie drogie towary, ekskluzywne podróże czy akcesoria, robione rzemieślniczo, na zamówienie, niedostępne dla większości.

Niemniej luksus to dziś także spokój i możliwość zrelaksowania się na własnych warunkach, odpoczynku w miejscu najważniejszym, a więc w domu. I to właśnie, jako osoba zarządzająca firmą sprzedającą nieruchomości, oferuje możliwość doświadczania codzienności w wyjątkowej prywatnej przestrzeni.

Wprost.pl: Jak rozpoczęła się pana historia ze sprzedażą/wynajmem wyjątkowych nieruchomości?

Dariusz Przewocki: To bardzo długa historia, ale związana właśnie ze wspomnianymi wcześniej potrzebami: komfortu i podniesienia jakości życia. To one zmobilizowały mnie do podjęcia działań. Moja historia z luksusowymi nieruchomościami zaczęła się w roku 2003. Przeprowadziłem się wtedy z Gdańska, gdzie się urodziłem, do Warszawy. Pracowałem najpierw i szkoliłem się u mojego kolegi, który wybudował luksusowy apartamentowiec w centrum stolicy. Okazało się to moją najlepszą drogą zawodową, bo kolejnym miejscem pracy była agencja luksusowych nieruchomości, w której dość szybko na 70 agentów byłem numerem jeden.

Stawiałem sobie coraz wyższe cele, a zdobywane doświadczenie, zaufanie klientów oraz ich zadowolenie i ekspercka znajomość rynku doprowadziły mnie do własnej firmy. I tak narodził się Crystal House International, gdzie mogę oferować to, co zawsze było dla mnie najistotniejsze: najlepszą, światową jakość usług oraz najwyższej jakości nieruchomości w topowych lokalizacjach.

Wprost.pl: Czym charakteryzuje się luksusowa nieruchomość?

Dariusz Przewocki: To przede wszystkim prestiżowe, luksusowe miejsce i lokalizacja. W dużych miastach może to być prestiżowa dzielnica lub centrum. W miastach nadmorskich – najczęściej wybrzeża lub wyjątkowo położone plaże. W górach niezwykłe widoki, bliskość najczystszej natury, krystalicznie czystej wody, ale także dostępność wyjątkowych atrakcji. Tym, co je łączy, jest prywatność i bezpieczeństwo – poczucie, że nieniepokojeni możemy się oddać życiu rodzinnemu, relaksowi lub pracy – a więc jak mówi znane przysłowie: my home is my castle.

Olbrzymie znaczenie ma również architektura nieruchomości. Design luksusowej rezydencji jest zawsze wyjątkowy i niepowtarzalny. Najczęściej są to indywidualne projekty znanych i cenionych projektantów. Do zrealizowania tych projektów wykorzystywane są materiały, technologie i produkty najwyższej jakości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na detale. Luksusowe wnętrze to przestrzeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. We wnętrzach luksusowych domów nierzadko spotykamy miejsca z wyjątkową historią, co stanowi dodatkowy atut podnoszący jej prestiż. Chodzi tu np. o prywatne winiarnie, wieloletnie biblioteczki.

Elementem luksusowej nieruchomości są też starannie zaopiekowanie ogrody, ze starodrzewem lub rzadkimi odmianami roślin. Najczęściej nieodłącznym elementem luksusowych domów lub apartamentów są też miejsca do rekreacji, takie jak prywatne siłownie czy sauny.

Wprost.pl: Jakie są obecnie najbardziej pożądane nieruchomości na rynku?

Dariusz Przewocki: Jeśli chodzi o Warszawę i okolice, najbardziej prestiżowe dzielnice to oczywiście Śródmieście, Powiśle, Stary Mokotów, Stary Żoliborz i Wilanów. A pod Warszawą – wciąż Konstancin. W cenie są stare rezydencje z historią, ale też przedwojenne modernistyczne domy na Mokotowie czy Żoliborzu Oficerskim. Bardzo pożądane są apartamenty w warszawskich drapaczach chmur – szczególnie te w rejonie Pól Mokotowskich czy parku Łazienkowskiego. Generalnie zawsze lokalizacja jest najważniejsza!

Wprost.pl: A jak to wygląda poza Warszawą?

Dariusz Przewocki: W ostatnim czasie dużym powodzeniem cieszą się także nieruchomości ekologiczne – takie, które są odpowiedzią na rosnącą świadomość w zakresie konieczności ochrony środowiska. W cenie są więc rezydencje wyposażone w panele fotowoltaiczne, domy pasywne, o niskim śladzie węglowym. Osoby szukające komfortu poza miastem stawiają też bardzo często na lokalizacje nad wodami – z dostępem do własnej linii brzegowej, z własnym kawałkiem lasu albo innego rodzaju atrakcyjnej naturalnej przestrzeni, zapewniającej możliwość nie tylko wypoczynku, ale też aktywności.

Luksusowa nieruchomość to jednak – pamiętajmy – także taka, która jest wyposażona w dostęp do najnowszych technologii, takich jak szybki internet, co jest oczywistością, ale też np. zdalne sterowanie różnymi funkcjonalnościami w środku i na zewnątrz.

Wprost.pl: Oferuje pan nie tylko domy i apartamenty na rynku polskim, ale także za granicą. Który dziś kraj cieszy się największą popularnością wśród Polaków i dlaczego? Jak wygląda formalnie zakup zagranicznej nieruchomości?

Dariusz Przewocki: Decyzje o zakupie luksusowych nieruchomości przez Polaków zależą od różnych czynników, takich jak lokalizacja, pogoda, klimat, dostępność udogodnień, polityka podatkowa, stabilność ekonomiczna, perspektywy inwestycyjne. Od kilku lat niezmiennie na pierwszym miejscu jest Hiszpania – Marbella i całe Costa Del Sol, ale również Francja – region Cote d'Azur, Megeve, Chamonix czy Portugalia.

Niedawno powstał nasz oddział Crystal House International właśnie w słonecznej Hiszpanii, gdzie obserwujemy największy wzrost zainteresowania ciekawymi nieruchomościami. Nasze biuro mieści się w Marbelli. Dysponujemy tam najlepszymi ofertami na rynku, jakie są. W naszej ofercie są domy i apartamenty – mamy dostęp do wszystkich nieruchomości na rynku pierwotnym. Crystal House International to jednak nie tylko Hiszpania. Mamy duże doświadczenie w wielu krajach europejskich.

Wprost.pl: Jak taki zakup wygląda od strony formalnej?

Dariusz Przewocki: Jest w miarę prosty, a mianowicie po wybraniu właściwej nieruchomości podpisywana jest umowa rezerwacyjna z wpłatą 0,5 proc. wartości. Następnie w okresie ok. dwóch tygodni podpisuje się tzw. private purchase contract – to nasza umowa przedwstępna z wpłatą 10 proc. zadatku Na końcu jest umowa przenosząca własność w terminie maksymalnie do jednego miesiąca.

Ważne jest to, że klient kupujący w krajach południowych, takich jak Portugalia, Hiszpania czy Francja, nie płaci prowizji od kupna. Ponosi się za to koszt wynoszący 7 proc. – jest to podatek od czynności cywilnoprawnych, tzw. transfer tax. Każdorazowo nad bezpieczeństwem transakcji czuwa prawnik i to jest koszt dodatkowy w wysokości 1 proc. Do tego dochodzą koszty notarialne i wpisów sądowych.

Wprost.pl: Jako agencja zajmująca się rynkiem topowych nieruchomości współpracują państwo także z architektami – czy może pan powiedzieć kilka słów na ten temat? Na czym polegają takie usługi? Co obejmują? Czy chodzi o projekt wnętrza, jego wyposażenie, czy także doradztwo zakupowe?

Dariusz Przewocki: Tak, współpracujemy z architektami i oferujemy kompleksową usługę wykończenia wnętrz na najwyższym poziomie. Nasza odpowiedzialna za tę część działalności spółka to SD Group powstała z zamiłowania do pasji nieruchomości oraz luksusowego wykończenia wnętrz. Na początku spotykamy się z klientem celem zapoznania się z jego oczekiwaniami oraz projektem apartamentu czy domu. W tym czasie staramy się również ustalić budżet.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie zestawu inspiracji, czyli moodboard, który pomaga nam zarysować ogólny charakter wnętrza. Nie pozostajemy obojętni wobec nowinek technologicznych i oferujemy również innowacyjne rozwiązania typu smart home.

Możemy się pochwalić, że współpracujemy w tym zakresie z topowymi światowymi markami, między innymi Vissionaire, Fendi Cocine, Milldue, Devon and Devon, Longi, Poltrona Frau, Rugiano czy SCIC, tak by nasi klienci mogli wybierać materiały z najwyższej półki. Po akceptacji klienta przygotowany zostaje projekt dla każdego pomieszczenia, z uwzględnieniem najmniejszego detalu, począwszy od materiałów wykończeniowych, poprzez meble, oświetlenie ceramikę, skończywszy na akcesoriach. Naszemu klientowi towarzyszymy na każdym etapie tworzenia nowej przestrzeni zaaranżowanej, tak by jak najpełniej odpowiedzieć na jego potrzeby.

