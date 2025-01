Koniec stycznia to ostateczny termin. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek

Właściciele nieruchomości z azbestem mają obowiązek zgłoszenia jego obecności do końca stycznia 2025 roku. Dowiedz się, jak uniknąć kar i co zrobić, by spełnić wymogi.

Do końca stycznia każdy właściciel nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, musi zgłosić szczegółowe informacje o ich rodzaju, ilości i lokalizacji. Obowiązek ten dotyczy również użytkowników wieczystych oraz zarządców obiektów. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu ochronę zdrowia i środowiska przed szkodliwym wpływem azbestu – materiału, który może stanowić poważne zagrożenie, jeśli nie jest właściwie monitorowany i usuwany. Co trzeba zgłosić? Każdy właściciel posesji, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do przedłożenia szczegółowych danych dotyczących: rodzaju materiałów zawierających azbest,

ilości tych wyrobów,

lokalizacji na terenie posesji. Dodatkowo, właściciele nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać ocenę stanu technicznego tych wyrobów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo użytkowania. Azbest to materiał, który z czasem może się degradować, uwalniając mikroskopijne włókna niebezpieczne dla zdrowia. Regularne kontrole pozwalają na wczesne wykrycie problemów i odpowiednie działania naprawcze, zanim dojdzie do emisji szkodliwych substancji. Jak dokonać zgłoszenia? Zgłoszenia należy dokonać w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości. W Gostyniu formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz bezpośrednio w siedzibie urzędu. Zgłoszenie można złożyć na trzy sposoby: Osobiście – w biurze obsługi klienta urzędu, Listownie – przesyłając wypełniony formularz na adres urzędu, Telefonicznie – uzyskując wsparcie pod numerem 65 575 21 10. Nowe instalacje zawierające azbest muszą być zgłoszone w terminie 14 dni od ich montażu, natomiast dla istniejących wyrobów zaleca się jak najszybsze uzupełnienie tego obowiązku, nawet jeśli pierwotny termin zgłoszenia został przekroczony. Co grozi za brak zgłoszenia? Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia może skutkować konsekwencjami administracyjnymi, w tym karami finansowymi. W przypadku wykrycia niezgłoszonych materiałów podczas kontroli, właściciel posesji naraża się na dodatkowe sankcje. Ponadto brak rejestracji azbestu może uniemożliwić uzyskanie wsparcia w ramach programów dotacyjnych, takich jak „Czyste Powietrze”, które finansują wymianę i usuwanie szkodliwych materiałów. Walka ze skutkami azbestu Zgromadzone dane o wyrobach zawierających azbest umożliwiają skuteczne planowanie działań naprawczych, takich jak usuwanie czy wymiana przestarzałych instalacji. W 2024 roku informacje te były szeroko wykorzystywane do weryfikacji wniosków o dotacje na modernizację systemów grzewczych i elewacji budynków. Podobne działania będą kontynuowane również w 2025 roku. Oprócz monitorowania stanu technicznego azbestu, władze lokalne prowadzą kampanie edukacyjne we współpracy z organizacjami ekologicznymi, mające na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z azbestem. Właściciele nieruchomości są zachęcani do korzystania z dostępnych programów wsparcia finansowego i technicznego, aby jak najszybciej pozbyć się niebezpiecznych materiałów. Czytaj też:

