Szukasz prezentów na święta? Oto 5+ planszówek, które wciągną każdego

Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu świątecznego dla osób starszych czy tych najmłodszych, na tej liście znajdziesz gry planszowe, które zainteresują każdego i przy których z pewnością miło spędzisz czas z rodziną czy przyjaciółmi.

1. „Wsiąść do pociągu”

W tej wielkiej kolejowej przygodzie uczestnicy zbierają karty przedstawiające wagony i używają ich by budować dworce, pokonywać tunele, wsiadać na promy i zajmować trasy kolejowe, jak Europa długa i szeroka. „Wsiąść do pociągu” należy do prostych gier planszowych, których zasady każdy będzie mógł pojąć w kilka minut.

Na początku rozgrywki każdy gracz otrzymuje karty biletów, które są jednocześnie celami do zrealizowania. Na nich znajdują się nazwy miast, które trzeba połączyć ze sobą nieprzerwaną trasą kolejową. Aby to zrobić, gracze dobierają kolorowe karty wagonów i, gdy mają ich odpowiednią ilość, zagrywają je w zestawach, odpowiadającym kolorom na mapach. Poszczególne trasy układamy poprzez położenie na planszy plastikowych figurek wagoników.

Istnieją różne wersje gry:

„Wsiąść do pociągu: USA”

„Wsiąść do pociągu: Europa”

„Wsiąść do pociągu: Dookoła świata” - wersja ta zawiera dodatek Świat/Wielkie Jeziora

„Wsiąść do pociągu: Kraje północy”

„Wsiąść do pociągu: Niemcy”

„Wsiąść do pociągu: Pierwsza podróż”

2. „Catan”

To rozgrywka, która z pewnością pozwoli początkującym wciągnąć się w świat gier planszowych. W "Catan" zamieniamy się w pierwszych osadników, którzy przybyli na wyspę Catan. Dzięki osadom zdobywamy surowce, które służą z kolei do rozwoju sieci dróg, budowania nowych osad oraz rozwijania ich w miasta, a także kupowania losowych kart rozwoju.

Podczas rozgrywki gracze mogą wymieniać się ze sobą surowcami. Po jakimś czasie jednak na wyspie zaczyna brakować miejsca i wtedy rozpoczyna się walka o ziemię, surowce oraz władzę. Do końca nie wiadomo, kto okaże się najlepszym z osadników.

3. „Carcassonne”

„Carcassone” to gra strategiczna dla 2-6 graczy, która wydana została w 200 roku w Niemczech i Stanach Zjednoczonych i szybko zyskała grono wiernych fanów.

W „Carcassonne” nie ma klasycznej planszy. Zamiast tego gracze kolejno losują i wykładają na stół kwadratowe karty (zwane kafelkami) z fragmentem terenu, dokładając je do już wyłożonych. Kafelki terenu przedstawiają fragmenty łąk, dróg, miast oraz mogą zawierać klasztory. Zwycięzcą w grze zostaje posiadacz największej liczby punktów, zdobywanych w chwili ukończenia fragmentów terenu. Punkty zdobywa ten z graczy, który na danym fragmencie miał swojego piona.

4. „Dixit”

Jeżeli lubicie wesołe i zaskakujące rozgrywki, "Dixit" z pewnością przypadnie wam do gustu. Opracował ją lekarz Jean Louis Roubira. Prosta gra okazała się być zbawienną dla pacjentów przeżywających trudności w środowisku szkolnym i poza nim. Może służyć nie tylko jako dobra zabawa ale też jako narzędzie pedagogiczne i terapeutyczne.

5. „7 cudów świata”

W grze „7 cudów świata” zostajesz przywódcą jednego z siedmiu wielkich miast świata antycznego. Zbierasz surowce ze swoich ziem, bierzesz udział w cywilizacyjnym wyścigu, nawiązujesz kontakty handlowe i tworzysz silną militarną potęgę. Planszówka jest prosta ale i dynamiczna - musisz planować i myśleć strategicznie.

8. „Monopoly”

Tę grę powinien znać każdy. Została wymyślona podczas Wielkiego Kryzysu w Stanach Zjednoczonych przez Elizabeth Magie. Jest dziecinnie prosta, chociaż wymaga strategicznego myślenia.

W „Monopoly” okrążamy planszę, rozpoczynając od pola START, kupujemy i sprzedajemy nieruchomości, budujemy domy, a później hotele. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że jeżeli wejdziemy na teren nieruchomości, która nie należy do nas, zapłacimy czynsz innemu graczowi.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.