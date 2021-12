Masz dość sprzątania przed świętami? Odkurzacz automatyczny cię wyręczy! Podpowiadamy, jaki model wybrać

Twój dom pozostaje czysty, a ty nie musisz robić dosłownie nic. Brzmi jak bajka? Dzięki zaawansowanym technologiom, jest to możliwe. Odkurzacze automatyczne przy użyciu opatentowanej technologii odnajdują najbardziej zabrudzone miejsca i koncentrują swoją pracę na ich dokładnym wysprzątaniu. Potrafią poruszać się w umeblowanych pomieszczeniach, nie spadają ze schodów i pracują nawet przez kilkadziesiąt minut. Niektóre z nich automatycznie wracają do stacji dokującej, żeby się doładować. Dodatkowo tworzą inteligentne Mapy Imprint, aby poznać plan domu i określić najlepszy sposób na jego sprzątnięcie.

W które modele odkurzaczy automatycznych warto zainwestować? Oto kilka naszych propozycji z różnych przedziałów cenowych.

Tani, a dobry odkurzacz automatyczny

iRobot Roomba e5 możesz uruchomić gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji iRobot HOME na urządzenia mobilne. Robot ma niski profil, dzięki czemu łatwo mu dostać się pod większość mebli. Jest wyposażony w specjalną szczotkę boczną do sprzątania przy krawędziach i w narożnikach. Nie musisz bać się, że spadnie ze schodów czy niebezpiecznych uskoków, ponieważ ma czujniki wysokości, które skutecznie go przed tym bronią. Istnieje także opcja zaprogramowania Roomby, żeby odkurzała do siedmiu razy na tydzień. Filtr, w który wyposażony jest odkurzacz, przechwytuje 99 proc. alergenów, pyłków i cząstek.

Roomba e5 może pracować nieprzerwanie przez 90 minut. Po zakończonym sprzątaniu sama powraca do stacji dokującej.

iRobot Roomba e5 jest obecnie przeceniony z 1799 złotych na 1299 złotych.

Odkurzacz automatyczny idealny dla miłośników zwierząt

Nieco droższą opcją jest iRobot Roomba i7. Ten odkurzacz automatyczny jest jedynym, który można zaprogramować do sprzątania nazwanych pomieszczeń. Dzięki tzw. mapom Imprint robot uczy się twojego domu. Możesz go skierować do wybranego miejsca przy pomocy komend głosowych, jeżeli użyjesz głośnika Alexa lub Asystenta Google. iRobot Roomba i7 może zapamiętać do 10 planów pięter. Dodatkowo rozpoznaje otoczenie i opracowuje najlepszy sposób na jego sprzątanie. Opatentowana nawigacja iAdapt 3.0 z wizualizacją przestrzeni pomaga robotowi Roomba i7 płynnie i sprawnie poruszać się po całym poziomie domu i śledzić jego lokalizację. Ten model idealny będzie dla właścicieli zwierząt – zbiera więcej sierści niż inne roboty odkurzające.

iRobot Roomba i7 również jest obecnie w promocji. Kupicie go za 2099 złotych (przecena z 2 399 złotych).

Odkurzacz automatyczny, który sam się opróżnia

Najdroższy z naszych propozycji robot wyposażony jest w stację Clean Base z funkcją automatycznego usuwania brudu. iRobot Roomba S9+ opróżnia się do zamkniętego worka AllergenLock, który mieści zawartość 30 pojemników. Nie musisz zatem myśleć o odkurzaniu przez kilka tygodni. Ma 40-krotnie większą siłę ssącą w porównaniu z robotami Roomba z serii 600. Model ten ma technologię Perfect Edge – wynajduje ukryte zabrudzenia, a jego konstrukcja dostosowana jest idealnie do sprzątania przy krawędziach. Tworzy także wspomniane wcześniej mapy Imprint – czujnik 3D nieustannie skanuje przestrzeń. Uruchamia się dzięki komendom głosowym.

iRobot Roomba s9+ kosztuje teraz w promocji 5799 złotych (przecena z 6499 złotych).