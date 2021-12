MacBook Pro i Air. Jaki model laptopa firmy Apple wybrać?

MacBooki idealnie nadają się do pracy biurowej i graficznej. Lekkie, stylowe i intuicyjne w obsłudze podpasują zarówno młodym, jak i dorosłym użytkownikom. Dobrze oddające kolory ekrany Retina pozwalają na oglądanie zdjęć i filmów w bardzo dobrej jakości i z dużą przyjemnością. Uczciwie trzeba zaznaczyć, że MacBooki nie są laptopami stricte gamingowymi. Granie na nich jest oczywiście możliwe, ale na pewno nie jest to główna zaleta tych urządzeń.

MacBook Pro czy MacBook Air?

Podstawową zagwozdką potencjalnych nabywców. Wszystko zależy od tego, czego wymagamy od swojego urządzenia. MacBook Pro Retina z procesorem M1 16-calowy jest na przykład idealny do prac graficznych. Zawiera wydajny sześcio lub ośmiordzeniowy procesor i szeroki zakres dynamiczny i współczynnik kontrastu milion do jednego dzięki wyświetlaczowi Liquid Retina XDR. 13-calowa wersja laptopa Pro z procesorem M1 może wytrzymać na jednym naładowaniu nawet 20 godzin. Jesli chcemy grać w gry na laptopie firmy Apple, warto również zerkać w stronę sprzętów z serii Pro.

Jeśli jednak zależy nam na mobilności z pomocą przychodzi MacBook Air 13.3 cala M1, który waży niecałe 1.3 kilograma. Lekka konstrukcja w połączeniu z porządnym wyświetlaczem i najszybszym procesorem w historii Apple zapewnia komfortowe użytkowanie dla uczniów i studentów, którzy często żyją w biegu.

Dużym plusem wszystkich MacBooków jest to, że mogą one być połączone z twoim iPhonem czy innym urządzeniem firmy Apple. Zapisane notatki na komputerze znajdą się w twoim telefonie, a ustalone spotkania w kalendarzu będą wyświetlały się na obu urządzeniach. Pełna integracja między produktami Apple to zaoszczędzony czas i komfort użytkowania.

