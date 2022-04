Lidl z gorącą ofertą na sprzęt AGD i akcesoria ogrodnicze. Sprawdź, zanim inni cię uprzedzą

Lidl lubi zaskakiwać swoich klientów wyjątkowymi promocjami. Nie inaczej będzie również w poniedziałek 2 maja. Przypominamy, że nie będzie to dzień wolny od pracy, a tym samym otwarte będą mogły być wszystkie sklepy, w tym również markety sieci Lidl.

Poniżej opisaliśmy kilka najciekawszych ofert z najnowszego katalogu. Cała gazetka promocyjna dostępna jest pod tym linkiem.

Lidl z promocją na AGD. Spory rabat dostępny tylko 2 maja

Lidl cały czas świętuje 20 lat na polskim rynku. Z tej okazji każdego dnia zaskakuje swoich klientów wyjątkowymi promocjami. Jedna z nich będzie dostępna wyłącznie w poniedziałek 2 maja. Klienci będą mogli kupić wtedy produkty marki Silvercrest aż o 20 proc. taniej. Co ciekawe z promocji można skorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

W związku z promocją Lidl wyłoży na sklepowe półki kilka wiele ciekawych artykułów. Za 99 zł będzie można kupić elektryczną tarkę do warzyw. 49,99 zł zapłacimy za opiekacz do kanapek. Robiąc zakupy, warto rozważyć również zakup patelni aluminiowej ze szklaną pokrywką. Tylko w poniedziałek zapłacimy za nią 99 zł, później cena wzrośnie do 99 zł.

Miłośnicy świeżo wyciskanych soków powinni rozważyć zakup wyciskarki wolnoobrotowej. Tylko w poniedziałek będzie ją można kupić za 249 zł, zamiast 329 zł. Jeżeli wolisz bardziej tradycyjne sposoby na wyciskanie soków, zwróć uwagę na wyciskarkę do cytrusów, która dostępna będzie w cenie 44,99 zł.

W najnowszym katalogu znajdziemy również wiele akcesoriów ogrodowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Od czwartku za pojemną skrzynię ogrodową zapłacimy 169 zł, a zakup suszarki ogrodowej to wydatek rzędu 199 zł. Robiąc zakupy, warto zwrócić uwagę również na akumulatorowe teleskopowe nożyce do żywopłotu lub akumulatorową podkrzesywarkę. Za oba sprzęty zapłacimy 299 zł. W najnowszym katalogu coś dla siebie znajdą również domowi majsterkowicze. Od 5 maja na sklepowych półkach będzie można znaleźć m.in. zestawy wkrętaków i kluczy.