Szalona oferta w Lidlu na Dzień Dziecka dostępna tylko w poniedziałek. Taniej kupimy też elektronikę

Już od poniedziałku 23 maja na półkach w sklepach sieci Lidl w całej Polsce znajdziemy artykuły z najnowszego katalogu. Oferta będzie bardzo bogata, a informacje na temat kilku najciekawszych znajdziesz poniżej. Dodatkowo już w czwartek 26 maja Lidl rozpocznie wielką wyprzedaż, a ceny dziesiątek produktów spadną o kilkadziesiąt procent.

Lidl nie zapomniał o najmłodszych. Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka tylko w poniedziałek

Już 1 czerwca swoje święto będą obchodzić najmłodsi. Z tej okazji Lidl postanowił przygotować wyjątkową ofertę. Tylko w poniedziałek 23 maja aż o 20 proc. zostaną obniżone ceny wszystkich produktów marki Lupilu. To idealna okazja, aby przygotować nową garderobę na nadchodzące lato. Oferta będzie bardzo bogata. W sklepach pojawią się koszulki, tuniki, leginsy, bielizna, a nawet buty. Do wyboru będą ubrania w modnych i wesołych kolorach, a także te z nadrukami z postaciami z ulubionych bajek. Całą ofertę znajdziesz pod tym linkiem. Co ważne, z promocji można skorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Od poniedziałku w sklepach Lidl pojawi się również elektronika w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeżeli lubisz plenerowe spotkania ze znajomymi, być może zainteresuje cię głośnik bezprzewodowy. Jego bateria zapewnia nawet 4 godziny muzyki bez ładowania. Więcej informacji na jego temat znajdziesz klikając tutaj. Jeżeli nie chcesz, aby inni słuchali muzyki razem z tobą, idealnym rozwiązaniem mogą okazać się bezprzewodowe słuchawki nauszne. Ich bateria wytrzyma aż 15 godzin, a dzięki wbudowanemu mikrofonowi, będziesz mógł swobodnie rozmawiać z bliskimi bez konieczności zdejmowania ich z uszu.

Prawdziwi łowcy promocji powinni wybrać się na zakupy do Lidla już w czwartek 26 maja. Właśnie wtedy wystartuje wielka wyprzedaż w sklepach stacjonarnych. Ceny dziesiątek produktów zostaną obniżone o kilkadziesiąt procent. W atrakcyjnych cenach dostępny będzie wtedy sprzęt RTV i AGD, akcesoria kuchenne, narzędzia i akcesoria dla majsterkowiczów i wiele więcej. Lidl uchylił już rąbka tajemnicy. Wybrane produkty dostępne w ramach wyprzedaży znajdziesz klikając tutaj.

Opisane wyżej promocje to zaledwie ułamek oferty Lidla. Cała gazetka promocyjna dostępna jest pod tym linkiem.

