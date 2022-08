Już jest nowa gazetka Lidla! Te promocje już się nie powtórzą!

Lidl przygotował dla swoich klientów nowe wyjątkowe ceny w nowej gazetce, która obowiązuje od poniedziałku 8 sierpnia do środy 10 sierpnia. Najnowszą gazetkę sklepu możecie zobaczyć klikając W TEN LINK. Kliknijcie i przekonajcie się sami, w co warto zainwestować w tym tygodniu. Tymczasem my podpowiadamy, co powinno zwrócić waszą szczególną uwagę w kontekście ofert i promocji. Co kupimy taniej? Sprawdźcie!

Nowa gazetka LIDLA – co warto kupić?

Od poniedziałku do środy 10 sierpnia obowiązywać będzie wyjątkowa cena na masło – trzeci produkt kupicie 60 proc. taniej. W wyjątkowo niskiej cenie możecie kupić pistacje kalifornijskie oraz lody – SPRAWDŹCIE PROMOCJĘ TUTAJ. Na pierwszych stronach gazetki Lidl przedstaiwa również ofertę na wszystkie produkty marek DOVE, GARNIER, REXONA, L'OREAL i GILLETTE. Trzeci produkt otrzymacie za 1 zł!

A na Ryneczku Lidla, oprócz supercen, które obowiązują na imbir, ananas, mango czy kurkumę, 37 proc. taniej kupicie miechunkę, a 45 proc. taniej brzoskwinie. Mniej zapłacicie też za polską porzeczkę, jeżyny, winogrona, kolendrę, bakłażana czy awokado.

Od poniedziałku w sklepach sieci Lidl zawitają azjatyckie produkty. Miłośnicy tej kuchni znajdą wszystko, co kochają – od sushi, po krewetki czy sajgonki – pod tym linkiem sprawdzić możecie, co jeszcze na was czeka! Jeżeli wolicie włoskie klimaty, Lidl ma dla was także wszystkie produkty z tego kraju. Znajdziecie pesto prosto z Sycylii, pizzę, prosciutto czy makarony – ODSYŁAMY WAS DO GAZETKI.Dla mięsożerców Lidl przygotował promocje do 20 proc. taniej na porcję rosołową z kaczki i polskiego kurczaka – uda lub podudzia. Od poniedziałku świeże wędliny kupicie w 75 proc. promocjach. Zwróćcie uwagę na polską szynkę wieprzową, salami dojrzewające, parówki wieprzowe czy białą kiełbasę.

Promocje, nawet do 44 proc., obowiązywały będą do środy 10 sierpnia na nabiał. Taniej kupicie między innymi burratę, jogurty czy serki homogenizowane.

Wszystkie produkty marki Lupilu, jak pantsy, pieluszki czy biodegradowalne chusteczki, kupicie w ofercie „drugi produkt do 34 proc. taniej”. Promocja na drugi produkt obowiązywać będzie też w kontekście past do zębów, produktów AA czy szamponów i odżywek Pantene.

Te i inne promocje, które obowiązywać będą od poniedziałku 8 sierpnia ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM. Sprawdźcie wszystkie oferty!

