Lidl przecenia ubrania dla dzieci! Musisz się pospieszyć, aby nie przegapić okazji!

Wśród pięknych ubranek marki lupilu, która jest hitem Lidla, przecenione zostały wszystkie sweterki, bluzeczki, sukienki czy spódniczki dla dziewczynek. Wystarczy, że klikniesz w Link, a przeniesie cię on do strony internetowej, gdzie znajdziesz wszystko, co cię interesuje.

Ubranka dla dziewczynek w wielkiej promocji w Lidlu!

Niedługo wakacje, więc warto zaopatrzyć najmłodszych w stroje kąpielowe – zestawy dwuczęściowe czy też jednoczęściowe kupicie już za niecałe 19 złotych! Możecie wybierać spośród wielu kolorów i wzorów, a na tym nie koniec!

Jeżeli szukacie ładnych, cieniutkich sweterków na nieco cieplejsze dni, teraz w różnych rozmiarach dla dziewczynek znajdziecie je w Lidlu. Te zapinane kardigany z czystej bawełny z guziczkami i okrągłym dekoltem, kupicie za niecałe 30 złotych po obniżce.

Wciąż jeszcze zdarzają się deszczowe dni, a jeśli szukacie dla swojej pociechy idealnej kurteczki przeciwdeszczowej, lepiej nie mogliście trafić. Wykonana z granatowego lub różowego materiału i mająca odblaskowe elementy kurtka, ma też podszewkę z ciepłego polaru. Jest również oczywiście wiatroszczelna i wodoodporna! SPRAWDŹ OFERTĘ NA NIĄ KLIKAJĄC W TEN LINK.

Ciekawą opcją dla dzieci są też ogrodniczki, które wyglądają jak dżinsy, jednak są wygodne jak spodnie dresowe. Będą świetne dla dziewczynek każdego wzrostu – mają modne podwinięcia i regulowane ramiączka.

W dwupaku za niecałe 36 złotych teraz kupicie w Lidlu koszulki dziewczęce w modne wzorki z wysoką zawartością bawełny. Do nich dobrać można wygodne legginsy – również w dwupakach, za niecałe 21 złotych.

A dla prawdziwych dam warto kupić wygodne sukieneczki z bohaterami „Krainy Lodu”, „Psiego Patrolu” czy „Świnki Pepy”.

