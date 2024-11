W Dino wiedzieli, czym skusić klientów. Taka oferta długo się nie powtórzy

Od środowego poranka w sklepach Dino wzmożony ruch. Klienci tłumnie odwiedzają markety, żeby skorzystać z nowej oferty. Najciekawsze produkty znikają z półek w mgnieniu oka.

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Co prawda Boże Narodzenie dopiero za miesiąc, ale Dino już oferuje swoim klientom „Świąteczne słodkości”. Pierwsi klienci już teraz pakują do koszyków świąteczne słodycze, by nie myśleć o tym w połowie grudnia, kiedy kolejki będą jeszcze większe. Aktualnie figurka Mikołaj z niespodzianką dostępna w cenie 13.49 zł. Poza tym możemy zakupić m.in. figurkę Mikołaj firmy Milka za 9.99 zł, a także zestaw słodyczy z nausznikami firmy Wedel za 29.99 zł. Jeśli chodzi o prezentową ofertę, to za jedyne 18.99 zł Dino oferuje jeszcze zestaw kosmetyczny męski STR8.

Oczywiście aktualna gazetka promocyjna jest zdecydowanie bardziej obszerna, gdyż nie samymi świętami człowiek żyje. Przejrzeliśmy ją i wyszczególniamy kilka innych produktów w atrakcyjnej cenie. Są to:

Żel pod prysznic męski Nivea – 9.99 zł (przy zakupie dwóch sztuk)

Olej rzepakowy polski Komagra (1 l) – 4.99 zł (przy zakupie dwóch sztuk)

Herbata czarna Dilmah Premium – 120 torebek 15.99 zł

Kiełbasa Biesiadna 1 kg – 13.99 zł

Piwo Tyskie i Tyskie 0.0 – 2.99 zł (przy zakupie ośmiu sztuk)

Pełna oferta poniżej:

Dino. Ciekawostki i statystyki

Dino Polska to jedna z najdynamiczniej rozwijających się sieci sklepów w kraju, która cieszy się dużą popularnością w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. W 2024 r. firma kontynuuje imponujące tempo rozwoju, zwiększając swoją obecność na rynku oraz inwestując w nowoczesne technologie.

Na dzień 30 września 2024 r. sieć Dino Polska posiadała 2 572 sklepy. To wzrost o 232 placówki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dynamika otwarć utrzymuje się na wysokim poziomie – tylko w trzecim kwartale 2024 r. otwarto 69 nowych sklepów, a od początku roku łącznie 167.

Dino jest liderem wśród sieci handlowych pod względem inwestycji w odnawialne źródła energii. Aż 93 proc. sklepów, czyli 2 386 placówek, zostało wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu od początku 2024 r. wygenerowano 78 GWh energii elektrycznej, co znacząco obniżyło ślad węglowy firmy.

Grupa Dino zatrudnia obecnie 47 100 pracowników. Wzrost zatrudnienia wiąże się z dynamiczną ekspansją, a także z potrzebą obsługi rozwijającej się infrastruktury. Dino działa głównie w mniejszych miejscowościach, co ma pozytywny wpływ na lokalne społeczności, zarówno pod względem dostępności produktów, jak i tworzenia nowych miejsc pracy.

Spółka zapowiada, że w 2025 r. planuje przyspieszenie tempa rozwoju sieci. Liczba nowych otwarć ma być jeszcze wyższa niż w 2024 r., co potwierdza ambicje Dino jako jednego z kluczowych graczy w polskim sektorze handlu detalicznego.

