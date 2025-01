Dino kusi styczniowymi promocjami. Specjalna oferta na Dzień Babci i Dzień Dziadka

W Dino wiedzą, jak przyciągnąć klientów. Jak Polska długa i szeroka, do ponad 2500 sklepów ponownie ściągają prawdziwe tłumy. Nowa oferta nieco różni się od standardowej, bo zawiera też produkty dedykowane na święta, jakie przypadną 21 stycznia i 22 stycznia. Mowa oczywiście o Dniu Babci i Dniu Dziadka.

Przykładowo, możemy zakupić kubek szklany z nadrukiem bądź szklankę do whisky z nadrukiem za jedyne 7.99 zł. W dobrej cenie są też specjalne szklane znicze. Ich cena to 11.99 zł. To oczywiście nie wszystko.

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Przejrzeliśmy dokładnie nową gazetkę promocyjną. Wybraliśmy, naszym zdaniem, ciekawe produktów w atrakcyjnych cenach.

Bombonierka Rafaello – 17.99 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Tulipany 15 szt. bukiet – 25.99 zł

Woda mineralna Skarb Życia Muszyna 1.5 l – 1.39 zł przy zakupie 12 szt.

Czekolada extra gorzka 90% Wawel 90 g– 7.99 zł (cena regularna 8.99 zł)

Ciastka San holenderskie z czekoladą 170 g – 4.99 zł (cena regularna 5.99 zł)

Ptasie Mleczko – 13.99 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Kawa mielona Exclusive Tchibo 250 g – 14.99 zł (cena regularna 19.99 zł)

Storczyk 2-pędowy doniczka 12 cm, wysokość 60 cm – 37.99 zł (cena regularna 43.99 zł)

Cukier biały – 1.99 zł przy zakupie 2 szt.

Musztarda Kamis 185 g – 2.79 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Maliny mrożone Mroźny Ogród 500 g –7.99 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Truskawka 250 g 1 opak. – 6.49 zł (cena regularna 12.99 zł)

Jogurt Fantasia – 1.99 zł za 1 szt. przy zakupie 3 szt.

Masło Ekstra Łaciate Mlekpol 200 g – 6.99 zł za 1 szt. przy zakupie 4 szt.

Ser tarty Mozarella Mlekpol 500 g – 14.99 zł (cena regularna 16.99 zł)

Piwo Żywiec puszka 0.5 l – 3.19 zł przy zakupie 12 szt.

Płyn do płukania ust Fresh Burst Listerine 500 ml – 12.79 zł (cena regularna 15.99 zł)

Pełna oferta poniżej: