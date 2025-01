W Netto nie zwalniają tempa. Masa promocji na kluczowe artykuły

Duże sieci handlowe praktycznie co tydzień aktualizują swoje gazetki promocyjne, próbując skusić klientów atrakcyjnymi cenami na cieszące się zainteresowaniem produkty. Nie inaczej jest w Netto. Po raz kolejny postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się ofercie.

Nowa oferta Netto. Co w niej?

Przejrzeliśmy całą ofertę. Wyszczególniliśmy trochę, naszym zdaniem, ciekawych produktów w atrakcyjnej cenie.

Kawa mielona MK Cafe 500 g – 25.99 zł

Ser Mozarella Mlekpol plastry 150 g – 5 zł

Ser żółty Miletto różne rodzaje 300 g – 6.99 zł (cena regularna 13.85 zł)

Masło ekstra Łaciate 200 g – oferta 2+1 (do środy 15.01)

Awokado Haas – 2.99 zł (cena regularna 6.69 zł)

Winogrono różowe luz – 13.99 za 1 kg (cena regularna 24.99 zł)

Ćwiartki ziemniaczane ze skórką Chef de Pomme 750 g – 6.99 zł (cena regularna 8.49 zł)

Miód wielokwiatowy Słodkie Historie 1 kg – 16.99 zł (cena regularna 20.99 zł)

Nektar pomarańczowy Tymbark 1 l – 5.29 zł

Zawieszka do WC Bref 3 x 50 g – 13.99 zł (cena regularna 19.79 zł)

Karma mokra dla kotów Sheba 4 x 85 g – 10.49 zł (cena regularna 12.99 zł)

Pełna oferta poniżej:

Netto w Polsce. Ile jest sklepów?

Netto działa na polskim rynku od 1995 r. Pierwszy sklep otwarto w Szczecinie. Od tego czasu sieć dynamicznie się rozwijała, osiągając liczbę ponad 660 placówek na terenie całego kraju. W 2020 r. Grupa Salling, właściciel Netto, przejęła ponad 300 sklepów Tesco, co znacząco przyspieszyło ekspansję sieci w Polsce.

Obecnie Netto kontynuuje rozwój, planując zwiększenie liczby sklepów do 1000 do końca 2028 r. Inwestycje obejmują również wdrożenie nowoczesnego konceptu Netto 4.0, mającego na celu poprawę komfortu zakupów i dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów.