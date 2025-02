Woda za grosze, całe multum promocji! Dino zaskoczyło klientów

Sklepów Dino jest już w Polsce blisko 2700. Sieć jest absolutnym hegemonem, jeśli chodzi o małe miasta i wsie, gdzie często nie ma konkurencji w postaci innych marketów. W związku z tym, lokalna społeczność nie musi jeździć do większych miast. Zakupy można zrobić w lokalnym Dino, dlatego kiedy pojawia się nowa oferta, to sklepowe parkingi zapełniają się samochodami. Prawdziwi łowcy promocji zgarniają z półek towary w korzystnych cenach, a do kas ustawiają się spore kolejki.

W każdą środę Dino startuje z nową ofertą dla swoich wiernych klientów. Postanowiliśmy przejrzeć aktualną gazetkę promocyjną i wybraliśmy kilkanaście, naszym zdaniem ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach.

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Olej rzepakowy 1 litr – 4.99 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Woda źródlana niegazowana Primavera 1 litr – 0.99 zł za 1 szt. przy zakupie 6 szt.

Bombonierka Alpejskie Mleczko – 10.99 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt.

Kawa ziarnista Mocca Fix Gold 1 kg – 44.99 zł

Mąka tortowa Babcia Hania 1.1 kg – 1+1 gratis



Ketchup Kotlin 420 g – 5.99 zł (cena regularna 6.99 zł)

Łosoś wędzony plastry 100 g – 11.69 zł (cena regularna 12.99 zł)

Mango 1 kg – 9.99 zł (cena regularna 14.99 zł)

Rzodkiewka 1 pęczek – 1.49 zł (cena regularna 2.99 zł)

Jaja świeże z wolnego wybiegu Farmio, rozmiar L – 10.99 zł (cena regularna 12.99 zł)

Masło ekstra Polskie Mlekovita, 200 g – 2+1 gratis

Surówki bukiet 450 g – 3.85 zł (cena regularna 4.28 zł)

Piwo Zamkowe puszka 0.5 litra – 2.49 zł za 1 szt. przy zakupie 8 szt.

Goździki (wysokość 50 cm) – 17.99 zł za 1 bukiet przy zakupie 2 bukietów, dostępne od 28 lutego

Proszek do prania kolorów Vizir 3.85 kg – 49.99 zł (cena regularna 69.99 zł)

Papier toaletowy premium rumiankowy 8 rolek – 6.99 zł (cena regularna 8.99 zł)

Przysmak dla kota Dreamies 60 g – 4.49 zł (cena regularna 6.49 zł)

Pełna oferta poniżej: