CPK zostanie zaprojektowane przez Foster + Partners. Horała: Światowa pierwsza liga

Przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny podpisali dziś w Varso Tower umowę z konsorcjum, które zaprojektuje infrastrukturę lotniskową. Na czele tej grupy stoi renomowana grupa Foster + Partners, która ma na swoim koncie m.in. projekt najwyższego budynku Unii Europejskiej, w którym podpisano umowę.

– Niemal pewne jest, że w przyszłym roku fizycznej budowy. Dziś wybrany master architekt, konsorcjum, na czele którego stoi najlepsze na świecie biuro architektoniczne. Światowa pierwsza liga. To studio, które zaprojektowało nie tylko najwyższy budynek UE, który stoi w Warszawie, ale także wiele lotnisk na całym świecie – powiedział na antenie TVP Info wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Po co Polsce CPK?

Wiceminister został zapytany także o sens realizacji projektu. Zarzuty o tym, że projekt jest zbędny, często stawia opozycja. – Mówiąc o całym programie CPK, to w największym skrócie jest to po to, aby Polska miała taki system transportowy, jak najbardziej rozwinięte państwa świata. To nie przypadek, że tam łatwiej o inwestycje. Samo lotnisko to dobry biznes. Przyniesie ono miejsca pracy i wpływy z podatków – powiedział wiceminister Marcin Horała.

Często pada także argument o megalomanii rządu, który chce wybudować gigantyczne lotnisko, wielokrotnie przeskalowane względem potrzeb Polski. – To lotnisko nie jest tak duże. Ono jest szyte na miarę polskich potrzeb za 10-20 tak. Przepustowość 40 mln pasażerów to będzie 7-8 miejsce w Europie. To nie jest megalomania – wyjaśnił Marcin Horała.

Żadna inwestycja nie spada z nieba

Wiceminister odniósł się także do zarzutów, że na budowie CPK do tej pory nic się nie dzieje. Mówił o tym, jak skomplikowanym projektem także ze względu na niezbędne prace przygotowawcze jest inwestycja w Baranowie.

– Żadna inwestycja nie spada z nieba. To nie jest tak, że wczoraj nie było, a dziś już jest. Duże inwestycje, szczególnie pod jurysdykcją UE, wymagają wiele prac dodatkowych. To chociażby największe badanie środowiskowe w historii Polski, a to tylko jeden z wielu elementów przygotowania inwestycji we współczesnym świecie. Będziemy trzymać się harmonogramu zakładającego 10 lat od decyzji do zakończenia inwestycji. Jesteśmy obecnie bardzo zadowoleni z tempa prac – powiedział Horała.

