Program Pierwsze Mieszkanie. Wiceminister szacuje, ile osób skorzysta w 2023 r.

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska była we wtorek gościem programu „Kwadrans polityczny" w TVP1. W rozmowie poruszono m.in. kwestię ogłoszonego w połowie grudnia przez resort "Programu Pierwsze Mieszkanie".

„Program Pierwsze Mieszkanie". Kto może skorzystać?

– Z programu będzie mógł skorzystać każdy do 45. roku życia, kto nie posiada bądź nie jest współwłaścicielem mieszkania, niezależnie od tego, czy jest to singiel, małżeństwo, czy związek partnerski w którym nie ma dzieci – przypomniała Semeniuk-Patkowska.

„Program Pierwsze Mieszkanie" zakłada m.in. dofinansowanie kredytów z budżetu państwa. – Każdy do 45. roku życia, kto nie posiada mieszkania, może się w tym gremium znaleźć, na okres 10 lat. Bierzemy np. pod uwagę 8 proc. kredyt hipoteczny, w którym przez pierwsze 10 lat 6 proc. płaci państwo, a 2 proc. beneficjent tego programu (...) Po 10 latach taka osoba przechodzi na oprocentowanie 8 proc. – wyjaśniała wiceszefowa resortu rozwoju i technologii.

Dlaczego Mieszkanie plus nie wyszło?

Semeniuk-Patkowska przyznała, że pracując nad nowym programem mieszkaniowym rząd „brał pod uwagę wady programu Mieszkanie plus". – W tym programie [Mieszkanie plus – red.] jest bardzo dużo wad, które wynikają również z ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego. W ramach tego programu chcieliśmy wziąć na siebie budowę mieszkań, dziś widzimy, że model ten, przy decentralizacji władzy nie zdał egzaminu. Stąd propozycja, aby państwo dopłacało do mieszkań, które już powstają. Wydaje się, że jest to atrakcyjne zarówno dla banków komercyjnych, jak i beneficjentów – powiedziała wiceminister rozwoju i technologii.

Wiceminister rozwoju i technologii podkreśliła, że rząd będzie zbierał pomysły do „Programu Pierwsze Mieszkanie". Semeniuk-Patkowska oczekuje, że w konsultacjach społecznych wezmą udział szerokie środowiska. Program ma ruszyć w III kwartale przyszłego roku. Wiceszefowa resortu rozwoju i technologii szacuje, że w 2023 roku może skorzystać z niego ok. 15-20 tys. osób.

