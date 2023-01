„Stopy stop". Prof. Noga o decyzji RPP ws. stóp procentowych

We wtorek rozpocznie się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Po raz pierwszy od blisko trzech lat gremium spotka się na dwudniowym posiedzeniu. Decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie ogłoszona w środę.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku RPP dziewięciokronie dokonywała podwyżek stóp procentowych, co złożyło się w sumie na – zapoczątkowaną w październiku 2021 roku – nieprzerwaną serię 11 podwyżek. Główna stopa referencyjna została wywindowana do poziomu 6,75 proc. W ostatnich trzech miesiącach 2022 roku RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie, co w październiku i listopadzie przyjęto z dużym zaskoczeniem, gdyż w obliczu rosnącej inflacji spodziewano się innej decyzji. Teraz – podobnie jak w grudniu – eksperci spodziewają się decyzji o niepodnoszeniu stóp procentowych.

„Stopy stop"