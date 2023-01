Kiedy RPP zacznie obniżać stopy procentowe? Jest komentarz przedstawiciela gremium

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) był w piątek gościem programu „Gość Wydarzeń" w Polsat News. W rozmowie pojawił się wątek przyszłych decyzji RPP odnośnie stóp procentowych.

RPP zacznie obniżać stopy procentowe?

– Nasze decyzje nie wynikają tylko z samych cen i z perspektywy ich kształtowania. Także ze wzrostu gospodarczego, rynku pracy, wzrostu wynagrodzeń, tego co się dzieje za granicą, tego co się dzieje w politycy pieniężnej – tłumaczył w rozmowie z Piotrem Witwickim Kotecki.

Odnosząc się do kwestii, iż rynek zaczął wierzyć, że Rada Polityki Pieniężnej może niebawem zacząć obniżać stopy procentowe, Kotecki odpowiedział: – Na razie nie powinniśmy przywiązywać się do takich scenariuszy w żaden sposób.

Zdaniem członka RPP „w najbliższych miesiącach stopy raczej się nie zmienią". Według Koteckiego "problem inflacji pozostanie z nami dłużej niż to niektórzy przewidują". W jego ocenie „nie tworzy to warunków do szybkiej obniżki stóp procentowych w szybkim czasie". Gość Polsat News zwracał uwagę, że dla polskiej gospodarki słaby był III kwartał zeszłego roku, a ostatni kwartał 2022 roku „może być jeszcze słabszy". Kulminacją spowolnienia – jak mówił Kotecki – może być I kwartał tego roku.

Inflacja przekroczy 20 proc?

Pytany o to, czy inflacja za styczeń i luty może przekroczyć 20 proc., Kotecki odpowiedział: „bardzo możliwe". – Niestety styczeń i luty – w szczególności styczeń – to czas, gdy ceny regulowane, administracyjne, inaczej kształtowane niż rynkowo, właśnie wtedy są podnoszone. Efekt tego zobaczymy – wyjaśniał członek RPP.

