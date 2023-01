Dobry początek roku dla kredytobiorców. Oszczędzą 150 zł

Przypomnijmy, że WIBOR to wyliczana przez banki stawka pożyczania pieniędzy. Jest elementem raty niemal każdego kredytu hipotecznego. Banki ustalają tę stawkę przewidując dalsze zmiany stóp procentowych.

Banki stosują stawkę WIBOR 3M (co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące licząc od momentu uruchomienia kredytu), bądź WIBOR 6M (w tym wypadku oprocentowanie jest aktualizowane co pół roku.

WIBOR 3M poniżej 7 proc.

Stawka WIBOR 3M spadła z poziomu 7,6 do 6,99 procent. Choć różnica wydaje się niewielka, to – jak wylicza RMF FM – dla kredytobiorców oznacza spadek miesięcznej raty średnio o 120-150 złotych.

Przypomnijmy, że w zeszłą środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała po raz czwarty z rzędu o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Tym samym główna stopa procentowa referencyjna pozostaje na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 proc., a stopa depozytowa nadal wynosi 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli to nadal 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 6,85 proc.

Podczas zorganizowanej dzień później konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński, a zarazem przewodniczący RPP mówił m.in. o tym kiedy możemy spodziewać się decyzji gremium dotyczącej obniżenia stóp procentowych. – Natychmiast, kiedy będzie to możliwe, stopy procentowe zostaną obniżone; czy to będzie możliwe w końcu tego roku – zobaczymy, ja taką nadzieję mam, mniejszą niż poprzednio, ale mam – powiedział Glapiński.

