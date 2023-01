Dane z amerykańskiej gospodarki zaskoczyły nawet Fed. Jest dużo lepiej, niż zakładano

Rezerwa Federalna opublikowała właśnie tak zwane „minutes” z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli odpowiednika naszej Rady Polityki Pieniężnej. Z dokumentu wynika, że nawet na tym poziomie panowało zaskoczenie danymi z amerykańskiej gospodarki.

Fed zaskoczony danymi z gospodarki

„Projekcja przedstawiona przez analityków na grudniowym posiedzeniu FOMC, nie była tak słaba, jak ta sprzed miesiąca” – czytamy w minutkach FOMC. „Najnowsze dane sugerują, że realne wzrost PKB w drugiej połowie 2022 roku był silniejszy, niż wcześniej przewidywano. Jednocześnie prognoza nadal wskazuje wyraźne spowolnienie w 2023 roku” – czytamy także.

Inflacja nieakceptowalnie wysoka

Członkowie Komitetu zgodzili się także, że będąca dużo powyżej celu inflacyjnego założonego przez Fed inflacja, jest nadal na poziomie nieakceptowalnie wysokim. Jednocześnie zauważono, że ceny produktów spadają, co jest dobrą prognozą dla rynku.

Uczestnicy grudniowego spotkania bardzo ostrożnie podchodzą do tematu potencjalnego luzowania polityki pieniężnej. Uważają, że trzeba podejmować bardzo odpowiedzialne kroki ściśle wynikające z danych makroekonomicznych. Można więc zakładać, że na razie nie ma mowy o obniżeniu stóp procentowych w USA. Jak wynika z raportu po posiedzeniu FOMC, żaden z członków Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku nie uznał za stosownie zagłosować za obniżeniem stóp procentowych. Jest to jasny sygnał, że komitet jest w tej sprawie wyjątkowo jednogłośny.

