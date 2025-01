Zapytali Polaków o ważną rzecz ws. Ukraińców. Wyniki sondażu dają do myślenia

W połowie stycznia kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował, by świadczenie 800 plus wypłacać tylko tym obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce. – Racjonalna polityka to polityka, która buduje nasz dobrobyt i wzrost gospodarczy. Ja dzisiaj mówię, że powinien dominować rozsądek. Zdecydowana większość Ukraińców pracuje. Jeśli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać z pomocy socjalnej i ktoś to w końcu musi powiedzieć – tłumaczył Trzaskowski.

Pomysł wsparł premier Donald Tusk, informując, że zostanie on „pilnie" rozpatrzony przez rząd.

Ograniczenie 800 plus dla Ukraińców. Polacy popierają

Sondaże pokazują, że propozycję Trzaskowskiego popiera zdecydowana większość Polaków. Z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że na "tak" jest aż 88 proc. respondentów, z czego 44,4 proc. wyraża zdecydowane poparcie. Przeciwnego zdania jest zaledwie 3,2 proc. ankietowanych, a 5,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z badania jasno wynika, że pomysł ten budzi akceptację niezależnie od sympatii politycznych. Popiera go aż 88 proc. wyborców obozu rządzącego i 92 proc. wyborców opozycji (PiS i Konfederacji).

Z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że propozycję kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta popiera 82,1 proc. ankietowanych, podczas gdy 7,8 proc. jest przeciw, a co dziesiąty nie ma w tej sprawie zdania. Zmian chcą przede wszystkim respondenci zarabiający do 3000 zł netto i z wykształceniem zasadniczym zawodowym (po 86,1 proc.), a także najstarsi uczestnicy sondażu w wieku 50 plus i mieszkańcy miast od 100 do 200 tys. mieszkańców (odpowiednio 84,9 i 84,4 proc.).

Badanie CATI zostało zrealizowane przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" w dniach 24-25 stycznia br., na próbie 1071 respondentów.

Czytaj też:

Coroczna waloryzacja 800 plus? Ekspert wskazuje haczyk w systemieCzytaj też:

0d 1 lutego będzie można składać wnioski. Świadczenie niedawno wzrosło