Zakaz kupna aut spalinowych. Szynkowski vel Sęk z jasną deklaracją

Co dalej z samochodami spalinowymi w Polsce? Ponownie powrócił temat zakazu sprzedaży aut z silnikami benzynowymi i dieslami, które w ramach kamieni milowych do KPO miała narzucić Komisja Europejska.

Czy będzie zakaz sprzedaży aut spalinowych? Jest jasna deklaracja

W sprawie potencjalnego zakazu sprzedaży aut spalinowych w Polsce głos zabrał minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. Jego zdaniem nie można mówić o zakazie, ale należy spojrzeć na naturalnie tworzący się trend na rynku.

– Nie mówimy o zakazie aut spalinowych. To jest rzecz, która z czasem, w perspektywie długoterminowej, nas czeka. W całej Europie będzie trend do tego, aby zachęcać do korzystania z aut innych, niż spalinowe – powiedział minister Szymon Szynkowski vel Sęk na antenie Radia Zet, odpowiadając na pytanie jednego z internautów.

Szynkowski vel Sęk: Nie będzie żadnej rewolucji

Minister wskazał wyraźnie, że nie rząd nie ma zamiaru wprowadzać tego typu rozwiązań, dopóki będzie to finansowo niekorzystne dla obywateli. Zaznaczył, że istotne jest, aby przed wprowadzeniem zakazu sprzedaży aut spalinowych, zapewnić tanią i ogólnodostępną alternatywę.

– Na pewno nikt nie będzie wprowadzał żadnej szybkiej rewolucji kosztem obywateli. Mogę zapewnić, że nikt nie będzie zakazywał posiadania aut spalinowych i zmuszał do ponoszenia dodatkowych kosztów na auto elektryczne. Dopóki nie będzie szerokiego dostępu tanich samochodów elektrycznych, to rząd nie będzie takich rozwiązań wprowadzał – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.

