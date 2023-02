Polska inwestuje w energię z gazu. Steinhoff: Trudno kwestionować tę potrzebę

Witold Ziomek, Wprost.pl: Zacznijmy od gazu. PGE podpisała właśnie umowę na budowę nowego bloku gazowego w Rybniku. Powinniśmy teraz inwestować w energetykę gazową?

Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC: To była inwestycja zaplanowana już jakiś czas temu. Minister Naimski zapowiadał, że do 2030 roku będziemy mieli 10 gigawatów mocy w elektrowniach gazowych.

To jest program substytucji paliw stałych, czyli węgla kamiennego i brunatnego gazem. Trudno jest kwestionować potrzebę tej operacji, biorąc pod uwagę fakt wysokie koszty emisji CO2 pochodzące ze spalania węgla, którego zasoby w Polsce się kurczą. Poza tym część tych starych elektrowni, które teraz funkcjonują, będzie likwidowana w nieodległej przyszłości. Musimy je zastępować przejściowo energetyką gazową.

Nikt, planując przekształcenia w polskiej elektroenergetyce, nie przewidywał tego, co stanie się za naszą wschodnią granicą i w konsekwencji tak wysokich cen gazu w Europie, szczególnie w pierwszym okresie wojny.

Jako UE potrzebujemy około dwóch lat, żeby dokonać reorientacji importu gazu z Rosji na inne kraje m.in. USA, kraje arabskie na gaz skroplony. Nie dysponujemy jeszcze w tej chwili całą potrzebną infrastrukturą. Generalny kierunek naszej elektroenergetyki to są po pierwsze: odnawialne źródła i energetyka jądrowa. A gaz ziemny, uwzględniając jego emisyjność, to w naszym bilansie paliwo przejściowe. To, że inauguruje się budowę bloku gazowego, to jest efekt wcześniejszego planowania. Mam nadzieję, że ten niezbędny gaz uda nam się pozyskać.