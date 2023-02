Giełdy odbijają się od dna. Drożeją także ropa i gaz ziemny

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji, odbiły się wczoraj w górę z najniższych od stycznia poziomów (S&P 500 +0,53 proc., DJIA +0,33 proc., Nasdaq Composite +0,72 proc.). Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii brak było dominującej tendencji. Najsilniej – o 1,29 proc. – zwyżkował japoński Nikkei 225, zaś największy spadek zanotował Hang Seng (-1,68 proc.).

Na GPW lekkie odbicie

W Europie na początku piątkowej sesji na rynkach akcji przeważały niewielkie wzrosty głównych indeksów (DAX +0,22 proc., CAC 40 +0,57 proc.). Na GPW ok. godz. 9:20 był notował minimalną zmianę (+0,02 proc.). Wśród składników mWIG-u 40 najwyższy od końca 2019 roku był dziś rano kurs Fabryki Maszyn Famur. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek PlayWay, Sygnity oraz Synektik.

Trzeci dzień z rzędu spadały dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach rozwiniętych.

Lekko – o ok. 1,1 proc. – odbijały w górę dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie, która w środę spadła do najniższego poziomu od września 2020, utrzymywała się w okolicach swego 6-sesyjnego maksimum (+1,85 proc. ok. godz. 9:05). Ceny kontraktów na pszenicę na CBOT spadła dziś rano do najniższego poziomu od miesiąca.

Kursy walut. Dolar się umacnia

Kurs amerykańskiego dolara do japońskiego jena przekraczając wczoraj poziom 135 JPY osiągnął najwyższy poziom od 2 miesięcy, ale nie zdołał utrzymać zdobytego terytorium (dziś rano 0,11 proc. ok. godz. (9:55). Kurs EUR/USD wczoraj spadł poniżej poziomu 1,06 i poranne próby powrotu powyżej tego poziomu okazały się na razie nieudane.

Zmiany kursu złotego dziś rano były niewielkie (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN +0,06 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara po tym jak odbił się w ostatnich dniach od znajdującego się w okolicach poziomu 25000 USD oporu, wyznaczanego przez jego szczyt z sierpnia znajdował się dziś rano nieco poniżej poziomu 24000 USD (-0,06 proc. ok. godz. 8:55).

