Ciekawie na rynku metali. Pallad najtańszy od 2019 roku

Po silniejszym spadku we wtorek środowa sesja na amerykańskim rynku akcji przyniosła niewielkie ruchy (S&P 500 +0,14 proc., DJIA -0,18 proc., Nasdaq Composite +0,4 proc.). Dziś rano ok. godz. 9:30 cena kontraktów na S&P 500 spadała o 0,23 proc.

Azjatyckie giełdy

Na giełdach Azji i Oceanii brak było dziś jakiejś wyraźniejszej tendencji: najsilniej – o 0,74 proc. – rósł filipiński PSEi, największy spadek – o 0,72 proc. – notował indyjski SENSEX 30. Na europejskich rynkach akcji lekko przeważały dziś niewielkie spadki (DAX -0,18 proc., CAC 40 -0,33 proc. ok. godz. 9:30).

Na GPW ok. godz. 9:30 WIG-20 tracił 0,84 proc. Najwyższy poziom od roku osiągnął dziś sWIG-80. Wśród składników tego indeksu swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kursy akcji spółek Decora, Action, Mirbud, PlayWay i R22. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursu spółek Benefit Systems, 11 bit studios i Inter Cars, natomiast najniżej od 2020 roku osiągnął dziś kurs akcji spółki DataWalk.

Wśród indeksów sektorowych GPW najwyżej w historii była dziś wartość WIG-Moto, zaś najwyżej od roku WIG-Nieruchomości. Lekko rosła dziś ok. godz. 9:10 rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych przebywając tuż niżej poziomu 4 proc. Również rentowność polskich 10-latek lekko dziś rano rosła pozostając jednak poniżej poziom 6,3 proc.

Rynki ropy i gazu

Po dwóch dniach silniejszych spadków minimalnie taniały dziś kontrakty na ropę naftową (WTI na NYMEX-ie -0,17 proc., Brent -0,13 proc. na ICE ok. godz. 9:05). Drożały natomiast kontrakty na gaz ziemny na NYMEX-ie (+2,43 proc. ok. godz. 9:05). Poniżej poziomu „covidowego” minimum z marca w 2020 spadła dziś cena kontraktów na pallad na NYMEX-ie.

Lekko taniały dziś również kontrakty na srebro (-0,34 proc. ok. godz. 9:05), platynę (-0,49 proc.) i pallad (-1,91 proc.). Cena złota na COMEX-ie była dziś rano na poziomie wczorajszego zamknięcia utrzymując się tuż powyżej swojego najniższego poziomu od końca grudnia ub.r. Najniższy poziom od września 2021 osiągnęła dziś rano cena kontraktów na pszenicę na CBOT. Amerykański dolar lekko dziś słabł wobec innych głównych walut (EUR/USD +0,08 proc., USD/JPY –0,3 proc. ok. godz. 9:00). Stabilne były kursy polskiego złotego względem euro (+0,01 proc. ok. godz. 9:00, USD/PLN -0,09 proc.) Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł wczoraj do 14 lutego i dziś rano kontynuował zniżkę poniżej poziomu 22000 USD (-0,51 proc. ok. godz. 9:00).

