Soboń: Zwroty podatkowe niemal dwukrotnie wyższe niż przed rokiem

Wiceminister finansów Artur Soboń przypomniał w programie „Jedziemy" w TVP Info, że od 15 lutego Polacy mają możliwość rozliczenia się z fiskusem. Większość osób – jak podkreślił wiceminister – rozlicza się elektronicznie.

Zwrot podatku. Znamy szacunki ministerstwa

Z danych, które Soboń przedstawił pod koniec zeszłego tygodnia w Polskim Radiu wynika, że do tej pory swoje zeznanie podatkowe złożyło 6 mln podatników, z czego 4 mln zrobiło to elektronicznie przez system e-PIT. Wiceszef resortu finansów podał również, że jak dotąd 2,5 mln osób otrzymało zwroty na łączną kwotę 4 mld zł.

W programie „Jedziemy" Soboń poinformował, ile może wynieść szacunkowa kwota wszystkich zwrotów. – Szacujemy, że za ten rok podatkowy będzie to co najmniej 18 mld zł – powiedział wiceminister finansów, podkreślając, że w zeszłym roku było to 10,5 mld zł.

Polityk poinformował również, że z szacunków ministerstwa wynika, że dopłacić do podatku będzie musiało w tym roku 1 mln 200 tys. osób, podczas gdy w zeszłym roku było to ponad 2 mln podatników. – Za 2022 rok o połowę mniej będzie osób, które dopłacą do podatku i 7,5 mld zł więcej zwrotów – podsumował Soboń.

Rozliczenie podatkowe. Kiedy mija termin?

Okres rozliczeń PIT za ubiegły rok potrwa do 2 maja tego roku. Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Zalogować można się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub podając dane podatkowe.

