Kryzys Credit Suisse uderzy w Polskę? Borys: Sytuacja jest poważna

Problemy szwajcarskiego banku Credit Suisse wywołały w środę panikę na giełdach i spadek notowań sektora bankowego. Powodem tej sytuacji była deklaracja banku centralnego Arabii Saudyjskiej, największego udziałowca banku, który ogłosił, że nie zasili go dodatkowym kapitałem. W czwartek Credit Suisse poinformował, że pożyczy do 50 mld franków szwajcarskich od Narodowego Banku Szwajcarii w ramach tzw. decydującej akcji, co lekko uspokoiło sytuację na rynkach finansowych.

Kryzys Credit Suisse uderzy w Polskę? Borys komentuje

O to czy kryzys bankowy w Szwajcarii i trudna sytuacja amerykańskich banków uderzy w Polskę pytany był szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, który gościł dziś w RMF FM. – Sytuacja jest poważna. W tym tygodniu byliśmy na krawędzi kolejnego kryzysu finansowego, tak jak kilkanaście lat temu. Bardzo szybko zareagował bank centralny w USA i w Szwajcarii. Uspokoił sytuację, udzielając wsparcia bankom z problemami. W Polsce nie przekłada się to bezpośrednio na nasze banki. Mamy silny sektor bankowy – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Borys przekonywał, że „nie mamy się czym martwić". – Mamy banki, które są dobrze wyposażone w kapitał, sektor, który jest nadpłynny, nowoczesny. Oczywiście jest pewna czarna chmura na horyzoncie w postaci problemów kredytów frankowych, które – gdyby zastosować się do opinii TSUE – mogłyby wywołać poważne problemy niektórych instytucji finansowych, natomiast poza tym ryzykiem możemy czuć się w pełni bezpieczni – mówił gość RMF FM.

Borys podkreślał, że nie ma w tej chwili oznak, by klienci banków w Polsce nagle zaczęli wypłacać pieniądze ze swoich kont. – Nie widać takiego trendu. Tutaj nic złego się nie dzieje – przekonywał szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

