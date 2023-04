Balcerowicz o Tusku: Niestety stał się populistą

Leszek Balcerowicz, były prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), dwukrotny wicepremier, minister finansów był w poniedziałek gościem audycji „Gość Radia Zet". Pytany o to, na kogo mają głosować osoby, które mają wolnorynkowe poglądy, Balcerowicz odpowiedział, że obserwując programy wyborcze polskich ugrupowań, „najwięcej nacisku na wolność gospodarczą znajduję w Konfederacji", choć jak zaznaczył „zadaję sobie pytanie, co to jest Konfederacja?". Podkreślił również, że „mniej populistyczny jest program gospodarczy partii Hołowni, niż obecny program PO".

Balcerowicz krytykuje program PO

– Uważam za niedobrą strategię – z punktu widzenia interesów partii – ścigać się z PiS-em na obietnice, które są z reguły populistyczne – powiedział były prezes NBP.

Na uwagę, że szef PO Donald Tusk mógł uznać, że bez tego rodzaju obietnic nie uda mu się wygrać wyborów parlamentarnych z PiS, Balcerowicz stwierdził: – Użyję tu porównania sportowego: nie ściga się na cudzym podwórku w konkurencji, której się nie reprezentuje.

Pytany o to, czy Tusk stał się populistą, były wicepremier odpowiedział: „Niestety tak".

W internetowej części rozmowy Balcerowicz tłumaczył, że populizm to „polityka, która wiele obiecuje, bez pokazania skąd się weźmie pieniądze". – Pod tym względem trudno nie uznać, że te obietnice kolejnych prezentów dla ludzi, z ich własnych pieniędzy podpadają pod definicję populizmu – tłumaczył były prezes NBP.

Na uwagę, że politycy PO twierdzą, że posiadają wyliczenia swoich obietnic przedwyborczych, Balcerowicz odparł: „Niech pokażą".

