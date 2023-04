Szynkowski vel Sęk o decyzji KE ws. zboża: Krok dobry, ale spóźniony

Parlament Europejski przegłosował kolejne rozwiązania z pakietu Fit for 55. Polski rząd otwarcie sprzeciwia się regulacjom, które stara się narzucić Unia Europejska.

Polska przeciw Fit for 55. „Bardzo szkodliwa propozycja”

Do decyzji Parlamentu Europejskiego odniósł się na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk

– Bardzo szkodliwa propozycja. Dla nas nie do zaakceptowania. Polska głosowała przeciw. Perspektywa nie jest optymistyczna. To jest taki europejski komunizm. To zebranie podatków nałożonych z powodów ideologicznych, aby zebrać środki na fundusz, z którego później arbitralnie będzie się rozdzielać środki – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Mam nadzieje, że społeczeństwa europejskie zrecenzują w wyborach do europarlamentu decyzje niektórych posłów – dodał.

Europejska koalicja przeciw Fit for 55

Minister był pytany o to, czy Polska może liczyć na wsparcie innych krajów przeciwko zapisom, które UE stara się przeforsować w ramach pakietu Fit for 55.

– W niektórych elementach możemy liczyć na wsparcie państwa bałtyckich, Chorwację, a czasem państwa skandynawskie. Niewątpliwie, po wynikach wyborów w Czechach, we Włoszech, w Finlandii, widać, że jest pewien odwrót od wsparcia lewicowych ideologii. Mam nadzieję, że będzie to także widać w wyborach do Parlamentu Europejskiego – powiedział minister ds. Unii Europejskiej.

Odpowiedź KE na kryzys zbożowy

19 kwietnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen odpowiedziała na list liderów pięciu państw na czele z Polską, którzy domagali się zdecydowanych działań w sprawie kryzysu zbożowego, wywołanego wojną w Ukrainie.

Szefowa KE zdradziła, że Komisja przygotowuje drugi pakiet wsparcia dla rolników w wysokości 100 milionów euro. Jest to kwota, która zostanie rozdzielona między kraje, których rynki zostały dotknięte przez kryzys związany z ukraińskim zbożem.

Drugą propozycją, jaką wskazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen jest „podjęcie działań zapobiegawczych w sprawie obowiązujących zasad handlu zbożem”. Mają one dotyczyć w szczególności pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku.

– Instytucje Europejskie reagują w sposób spóźniony. Nie odpowiedziały na list premierów pięciu państw. Dopiero wczoraj była odpowiedź przewodniczącej KE. To krok dobry, ale spóźniony – skomentował minister Szymon Szynkowski vel Sęk.

Czytaj też:

Telus opowiedział niecodzienną historię. „Zadzwoniłem do kolegi i mówię: Wiesiek, pomóż”Czytaj też:

Szynkowski vel Sęk o ukraińskim zbożu: Trzeba było sięgać po środki nadzwyczajne