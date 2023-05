Bitcoin mocno w dół, a euro najtańsze od lutego 2022 r.

Na rynkach akcji Azji i Oceanii dziś rano dzisiejszy dzień rozpoczął się z przewagą spadków głównych indeksów. Jednym z wyjątków był jednak japoński Nikkei 225, który zyskał dziś 1,01 proc., zamykając się najwyżej od stycznia 2022. Lekko spadały ceny kontraktów na główne amerykańskie indeksy (S&P 500 -0,17 proc. ok. godz. 10:05). Komentatorzy zwracali uwagę na negatywny wpływ na rynki akcji dzisiejszej informacji z Chin o niespodziewanym spadku rocznej dynamiki importu do tego kraju do -7,9 proc. w kwietniu.

Na giełdach w Europie wtorek rozpoczął się od przewagi niewielkich spadków (DAX –0,07 proc., CAC 40 -0,37 proc. ok. godz. 10:05).

Giełda Papierów Wartościowych ze spadkami

Nieco silniej spadał dziś rano WIG-20 (-0,7 proc. ok. godz. 10:05). Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kursy akcji spółek R22, Ambra, Comp, Wittchen, Mostostal Zabrze, Erbud, Enter Air, Toya i Selena FM.

Rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych lekko korygowała dziś rano wzrosty z ostatnich 3 dni. Należy przygotować się, że w ciągu następnych tygodni kwestią coraz silniej wpływającą za chowanie rynków, będzie podniesienie – lub nie – przez amerykański Kongres limitu dopuszczalnego zadłużenia federalnego. Na początku maja przewodnicząca FED wskazała początek czerwca jako termin, kiedy dalsze możliwości manewru się skończą. Rentowność 10-latek polskiego rządu wróciły poniżej poziomu 5,8 proc.

Kursy walut. Euro najtańsze od lutego 2022 r.

Kurs EUR/USD spadł dziś rano lekko poniżej poziomu 1,10 USD (-0,24 proc. ok. godz. 9:35). Minimalnie – o 0,07 proc. – słabł kurs USD względem japońskiego jena.

Kurs euro względem polskiego złotego ponownie zaliczył dziś najniższy poziom od lutego 2022. (EUR/PLN +0,02 proc. ok. godz. 9:35). USD/PLN rósł o 0,28 proc. Wydaje się, że kurs EUR/PLN opuścił dołem w kwietniu br. kanał trendu wzrostowego rozpoczętego na początku 2020 roku. W tym przypadku sugerowana jest możliwość dalszego spadku kursu o szerokość wspomnianego kanału. Równocześnie kurs EUR/PLN można umieścić w obrębie kanału trwającego od marca 2020 trendu spadkowego, którego dolne ograniczenie znajduje się obecnie o niecałe 20 groszy poniżej obecnego poziomu.

Bitcoin mocno w dół

Po przełamaniu w górę kluczowego oporu wyznaczanego w okolicach poziomu 25000 USD przez szczyty kursu z sierpnia ub.r. i lutego br. kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara dotarł w kwietniu powyżej poziomu 30000 USD i rozpoczął wykonywanie ruchu powrotnego do przełamanego poziomu oporu, który obecnie stał się istotnym poziomem wsparcia. Na razie ten ruch wykonał ok. połowy swojej drogi i kurs BTC/USD był dziś ok. godz. 9:30 na poziomie 27606 USD (+0,16 proc.).

Taniały dziś rano surowce energetyczne (ok. godz. 9:25 WTI na NYMEX-ie -0,67 proc., Brent na ICE -0,74, proc. gaz ziemny na NYMEX-ie -0,54 proc.) oraz metale szlachetne (złoto -0,17 proc., srebro -0,58 proc., platyna -0,79 proc., pallad -1,38 proc.) i miedź (-1,05 proc.).

