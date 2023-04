Kursy kryptowalut w dół. Bitcoin i ETH zapikowały

Bitcoin, Ethereum i inne kryptowaluty ostro tracą na wartości od środowego przedpołudnia. Powodem są negatywne wiadomości z rynku, dotyczące m.in. inflacji i strategii Fed.

Kurs Bitcoina i Ethereum w dół

Jeszcze dziś rano wartość najpopularniejszej kryptowaluty Bitcoin dość stabilnie utrzymywała się powyżej 30 000 dolarów przez ponad dobę. Tuż po godzinie 10:00 wartość zaczęła jednak dynamicznie spadać i w 25 minut BTC osiągnęło niż na poziomie 29 193 dolarów. Dotychczasowa minimalna wartość kursu spadła jeszcze niżej, bo przed 13:00 zanotowano wycenę rzędu 29 144 dolarów.

Obecnie BTC warte jest 29 231 dolarów. Oznacza to, że kryptowaluta straciła 3,57 proc. w ostatnie 24 godziny i 3,46 proc.na przestrzeni tygodnia.

Podobne osłabienie notuje też kryptowaluta Ethereum. W tym przypadku wartość na poziomie 2 074 dolarów z 10 rano spadła w krótkim czasie do 1 992, a niż ok. 12:50 wyniósł 1 969 dolarów. Pojedynczy token ETH wart jest teraz 1 982 dolary. Oznacza to obniżkę o 5,97 proc. w dobę. Co ciekawe, Ethereum nadal jest o ok. 5 proc. na plus w tygodniowym zestawieniu zmiany kursu.

Czemu BTC i ETH spadają? Winna inflacja

Jak tłumaczą eksperci rynkowi, ostatnie obniżki kursów kryptowalut mają związek z negatywnymi informacjami pochodzącymi z rynku i spodziewaną od pewnego czasu korektą nadmuchanej nieco wyceny walut cyfrowych.

W środę rano władze Wielkiej Brytanii podały wyższe od spodziewanych dane o inflacji konsumenckiej, która utrzymała się w marcu powyżej 10 proc. To z kolei mówi inwestorom, że tamtejszy bank centralny może nadal podnosić stopy procentowe.

W USA głośnym echem odbiła się zaś wypowiedź szefa Fed z Atlanty, Raphaela Bostica. Ten ostrzegł, że amerykański regulator może w dalszym ciągu agresywnie podnosić stopy procentowe. To także nie jest pomyślną sytuacją dla inwestujących, którzy wciąż obawiają się recesji amerykańskiej gospodarki.

