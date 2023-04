Bitcoin znów rośnie. Tak dobrze nie było od niemal roku

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w połowie marca przełamał kluczowy poziom oporu wyznaczany w okolicach 250000 USD przez swego maksima z sierpnia ub.r. i lutego br., wykorzystał okres świąt wielkanocnych do zdobycia nowego terytorium.

Bitcoin w górę

Zwyżka rozpoczęła się w sobotę i w ciągu 4 sesji kurs BTC/USD wzrósł o 8,3 proc. Kurs osiągnął najwyższy od maja ub.r. poziom ok. 30000 USD. Dziś rano kurs BTC/USD lekko korygował ten skok w górę spadając ok. godz. 9:10 o 0,76 proc. Rozmiary opuszczonej przez kurs BTC/USD w marcu br. 9-miesięcznej formacji „odwróconej głowy z ramionami” utworzonej pomiędzy poziomami ok. 15000 USD i 25000 USD sugerują, że celem rozpoczętej w listopadzie ub.r. średnioterminowej zwyżki powinny być okolice poziomu 40000 USD.

Kurs USD/JPY osiągnął na początku dzisiejszej sesji najwyższy poziom od 15 czerwca, ale ok. godz. 9:20 dzienna zmiana kursu tej pary walutowej oscylowała wokół zera. Niewielkie były również ruchu kursu EUR/USD (+0,14 proc.). Swe nowe cykliczne maksima ustanawiał dziś rano kurs euro względem australijskiego dolara i nowozelandzkiego dolara. Kursy EUR/PLN (+0,14 proc. ok. godz. 9:20) i USD/PLN (+0,16 proc.) pozostawały tuż powyżej swoich minimów z ostatnich tygodni.

Średnia przemysłowa Dow Jonesa w USA osiągnęła wczoraj swój najwyższy poziom od drugiej połowy lutego (+0,29 proc.). Poniżej swoich ostatnich maksimów pozostawały S&P 500 (0 proc.) i Nasdaq Composite (-0,43 proc.). Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 na CME była minimalna (--0,01 proc. ok. godz. 9:45).

Na giełdach Azji i Oceanii brak było dziś rano jakiejś dominującej tendencji (najwięcej – o 0,57 proc. zwyżkował japoński Nikkei 225, najsilniej – o 1,06 proc. – spadał Hang Seng). Swój nowy historyczny rekord ustanowił dziś francuski CAC 40 (+0,27 proc. ok. godz. 9:50). Na GPW WIG-20 tracił ok. godz. 9:50 0,26 proc. Lekko spadały również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji. Swe nowe 1,5-roczne maksimum zaliczył dziś WIG-Nieruchomości.

Wzrosty na warszawskiej giełdzie

Wczoraj swój najwyższy w swej historii poziom osiągnął WIG-CEE. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksimum osiągnął dziś kurs spółki Dom Development, zaś najniżej od 2019 roku była cena akcji spółki Ten Square Games. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanawiały dziś kursy akcji spółek Comp, Vercom, Action, CI Games oraz Mirbud. W zeszłym tygodniu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do najniższego poziomu od września ub.r., ale od czwartku rosła wracając powyżej poziomu 3,4 proc.

Rentowność 10-latek polskiego rządu wróciwszy powyżej poziomu 6 proc. znajdowała się w okolicach swego najwyższego poziomu od połowy marca. Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI) oraz ICE (Brent) utrzymywały się w obrębie obszaru kwietniowej konsolidacji pozostając poniżej poziomów swoich lokalnych szczytów z poprzednich 4,5 miesięcy.

Najwyższy poziom od kwietnia ub.r. osiągnął dziś rano kurs kontraktów na srebro notowanych na COMEX-ie (+0,76 proc. ok. godz. 9:30). Lekko zwyżkowały dziś również ceny kontraktów na pozostałe metale szlachetne pozostając jednak poniżej swoich kwietniowych maksimów. Swe nowe 11-letnie maksimum osiągnęła dziś cena kontraktów na cukier notowanych na ICE.

