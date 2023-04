Ropa naftowa ciągle drożeje. OPEC+ zachwiał rynkiem w czasach wysokiej inflacji

W pierwszej części wczorajszej sesji S&P 500 i średnia przemysłowa Dow Jonesa osiągnęły najwyższe od 1,5 miesiąca poziomy, ale nie zdołały utrzymać zysków, kończąc wtorkową sesję spadkami o odpowiednio 0,58 proc. i 0,59 proc. Spadł również wczoraj Nasdaq Composite (-0,52 proc.). Dziś rano zmiana ceny kontraktów na S&P 500 była minimalna (+0,06 proc. ok. godz. 9:25).

Na giełdach Azji i Oceanii brak było dziś jakieś dominującej tendencji. Największy spadek zanotował japoński Nikkei 225 (-1,68 proc.), który poprzednio podejmował kolejną próbę ataku na strefę oporu wyznaczaną przez swe maksima z okresu marzec 2022-marzec 2023.

Zmiany głównych indeksów na rynkach akcji w Europie były dziś rano niewielkie (DAX +0,14 proc., CAC 40 +0,19 proc.). Oba wspomniane indeksy przebywają nadal w okolicach swoich maksimów z początku marca. W przypadku francuskiego indeksu był to najwyższy poziom w jego historii.

Na GPW WIG-20 spadał ok. godz. 9:35, o 0,33 proc. Swój najwyższy od stycznia 2022 poziom osiągnął dziś rano sWIG-80. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Mostostal Zabrze, Rainbow Tours i Witchen.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych atakowała wczoraj poziom swoich półrocznych minimów, ale na razie pozostawała powyżej poziomu wewnątrzsesyjnych minimów ustanowionych w marcu br.

Ceny złota bliskie rekordu

Cena kontraktów na złoto wyszła wczoraj na jeden z dwu najwyższych poziomów w swej historii. Dwa poprzednie przypadki kiedy cena tego metalu szlachetnego na COMEX-ie osiągała poziom przynajmniej 2043 USD za uncję to „covidowa” panika z sierpnia 2020 (2078 USD w szczycie) oraz reakcja na wojskową inwazję Rosji na Ukrainę w marcu 2022 (2078,8 USD). Dziś rano ok. godz. 8:40 cena uncji złota wynosiła 2040,4 USD (+0,14 proc.).

W poniedziałek cena ropy naftowej podskoczyła o ponad 6 proc. po ogłoszeniu decyzji krajów OPEC+ o ograniczeniu w okresie od maja do końca br. wydobycia ropy naftowej. Cena nie zdołała jednak przełamać strefy opory wyznaczonej w okresie grudzień 2022-marzec 2023 w strefie 80,6-83,3 USD/baryłkę przez szereg lokalnych szczytów. Dziś ok. godz. 8:45 wynosiła 81,05 USD/baryłkę. Na to ostatnie ożywienie na rynku ropy naftowej nie reagowały ceny kontraktów na gaz ziemny. Cena kontraktów na ten surowiec energetycznych notowanych na NYMEX-ie spadła w ostatnich dniach poniżej poziomu minimum z lutego br. osiągając najniższy poziom od września 2020. Kurs kontraktów na pszenicę na ICE osiągnął wczoraj najwyższy poziom od lipca 2012, a dziś rano lekko korygowała ten wzrost (-0,63 proc. ok. godz. 9:15).

Kursy walut

Wczoraj kurs EUR/USD wyszedł na najwyższy poziom od 2 miesięcy, przekraczając poziom 1,095 USD. Dziś ok. godz. 8:53 zmiana kursu tej pary walutowej była niewielka (-0,03 proc.). Gdyby ta zwyżka była kontynuowana i przekroczyła poziom szczytu z początku lutego br. (1,1033 USD), to kurs EUR/USD osiągnąłby najwyższy poziom od marca ub.r. Kurs amerykańskiego dolara osiągnął wczoraj i dziś rano najniższe od sierpnia 2021 poziomy względem szwajcarskiego franka.

Podobnie do euro zachowywał się polski złoty, którego kurs względem amerykańskiego dolara przebywał dziś rano w okolicach swego wczorajszego zamknięcia tuż powyżej swego minimum z 2 lutego br., które zostało ustanowione na poziomie 4,26345 PLN. Warto przypomnieć, że to okolice ważnego poziomu wsparcia wyznaczanego przez szczyty kursu USD/PLN z grudnia 2016 (4,2792) i marca 2020 (4,29943).

Kurs BTC/USD w połowie marca przełamał kluczowy poziom oporu wyznaczany w okolicach 25000 USD przez jego lokalne maksima z sierpnia ub.r. i lutego br. Nasuwa się kusząca myśl, że było to wyłamanie z tworzonej od czerwca ub.r. formacji „odwróconej głowy z ramionami” rozciągającej się od okolic poziomu 15000 USD do okolic 25000 USD. Od ponad 2 tygodni cena tego instrumentu znajduje się w konsolidacji w wąskiej strefie pomiędzy 26640-29187. Dziś rano kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara ponawiał próbę wyłamania się w górę z tej konsolidacji, osiągając ok. godz. 8:30 poziom 28488 USD.

