Dwucyfrowe wzrosty Dogecoina. Kursy Bitcoina i ETH także rosną w siłę

Na kryptowalutowych grafach przeważa kolor zielony, bo przez ostatni tydzień główne cyfrowe tokeny krok po kroku rosną w siłę. Nie mamy co prawda spektakularnych skoków czy spadków. No może z wyjątkiem Dogecoina.

Kursy kryptowalut – Bitcoin i Ethereum w górę, Dogecoin na fali, ale niestabilny

Najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin (BTC) ma się dobrze od blisko miesiąca, ale w ostatnich dniach wspina się jeszcze wyżej.

Najniższym punktem ostatniego tygodnia była noc 3 kwietnia, gdy BTC na krótki czas spadł poniżej psychologicznej bariery 28 000 dolarów. Niż kryptowaluty nieco przed północą wyniósł 27 414 dol. We wtorkowy poranek wartość tokena wzrosła jednak powyżej 28 tys. dolarów.

Nad ranem w środę obserwowaliśmy zaś rajd wartości o ponad 500 dolarów, z poziomu ok. 28 100 dol. do 28 680 dolarów. Od tego czasu BTC nieco osłabł i obecnie jeden token kosztuje ok. 28 528 dolarów. To wzrost o 1,82 proc. w dobę i 1,39 proc. na przestrzeni tygodnia.

Druga kryptowaluta Ethereum pochwalić się możne jeszcze większymi wzrostami. Jeszcze niedawno token trzymał się nieco powyżej wartości ok. 1 800 dolarów. Przez dwie ostatnie noce wykonał jednak dwa imponujące skoki z wyżem na poziomie niemal 1 917 dolarów.

Obecnie wartość tokena to 1 910 dol. Dobowy wzrost to niemałe 5,38 proc. Przez ostatnie 7 dni kryptowaluta umocniła się zaś o 5,53 procent.

Dogecoin na fali przez żart Elona Muska

Cały czas ciekawa jest też sytuacja memicznej kryptowaluty Dogecoin. Jeszcze 3 kwietnia jeden DOGE wart był 0,0768 dolara. Jednak po zmianie loga Twittera przez Elona Muska wartość poszybowała w górę o ponad 30 procent. 4 kwietnia memecoin osiągnął szczyt na poziomie 0,1020 dolara.

Obecnie Dogecoin wart jest 0,0968 dolara. Oznacza to tygodniowy wzrost na poziomie blisko 27 procent. Z drugiej strony zainteresowanie ulubioną kryptowalutą Muska może nieco spadać, bo przez ostatnią dobę wartość tokena osłabła o 1,7 procent.

