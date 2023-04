Kurs Bitcoina i Ethereum w górę. BTC przekroczył psychologiczną granicę

Kurs Bitcoina i Ethereum 11 kwietnia prezentuje się nadzwyczaj dobrze. Popularne kryptowaluty nadal idą w górę, a BTC szybuje do dawno niewidzianych wartości.

Kurs Bitcoina i Ethereum – BTC powyżej 30 000 dolarów

Bitcoin wart jest obecnie 30 091 dolary i od wtorkowego poranka praktycznie ciągle utrzymuje się powyżej psychologicznej granicy 30 tys. dolarów. Po raz ostatni tak wysoką wartość inwestorzy obserwowali 9 czerwca ubiegłego roku, czyli prawie równo 10 miesięcy temu.

Najpopularniejsza kryptowaluta rozpoczęła swój rajd jeszcze wieczorem 10 kwietnia. Około 18:15 token wart był 28 421 dolarów. W niecałą godzinę wspiął się zaś do poziomu 29 198 dolarów. Jak się okazuje, był to jedynie początek.

Kolejny skok wartości o paręset dolarów nastąpił prawie równo o 0:00 we wtorek. Tuż przed czwartą rano Bitcoin przekroczył zaś magiczną granicę 30 tys. dolarów i dalej piął się w górę, aż do szczytu na poziomie 30 399 dolarów. Potem jednak nastąpiła dość szybka korekta kursu do poziomu ustanowionego tuż nad psychologicznym progiem 30 000 dol.

Patrząc ogólnie, kryptowaluta zyskała w ostatnią dobę 6,27 proc. Na przestrzeni tygodnia zmiana to +6,41 proc.

Ethereum także radzi sobie dobrze w ostatnim czasie. W przypadku tokena ETH również zauważyć można było rajd inwestorów trwający od 10 kwietnia. Tu jednak zaczął się on od poziomu 1 860 dolarów aż do osiągnięcia szczytu w wysokości 1 936 dolarów.

Od tego czasu nastąpiła jednak obniżka i jedno ETH warte jest obecnie 1920 dolarów. Oznacza to zysk na poziomie 3,34 proc. przez ostatnie 24 godziny oraz o 4,78 proc. w ciągu tygodnia.

Bitcoin wraca do łask – Fed w centrum uwagi

Obserwatorzy rynku tłumaczą ostatni rajd BTC m.in. spodziewanymi ruchami Rezerwy Federalnej (Fed) w USA. Rynek oczekuje, że przewodniczący Jerome Powell spowolni tempo podwyżek stóp procentowych po ostatnich upadkach banków w USA.

Wydaje się też, że wśród inwestorów miarowo odbudowuje się apetyt na bardziej ryzykowne aktywa, BTC jest też nadal widziany jako bezpieczna przystań przed możliwą recesją.

Warto przypomnieć, że na początku 2023 roku Bitcoin wart był zaledwie 16 615 dolarów za sztukę, ale od tego czas jego cena wzrosła niemal o 80 procent. BTC cały czas jest jednak daleko od swojej rekordowej wartości, gdy w 2021 roku jeden token wart był 69 044 dolary.

