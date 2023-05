Dwa komunikaty po posiedzeniu RPP. Członkini pisze o „szacunku dla odbiorców”

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił 11 maja komentarz do bieżącej sytuacji ekonomicznej. To cykliczna konferencja po posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej.

Alternatywny komunikat po posiedzeniu RPP

Swój alternatywny komunikat po posiedzeniu Rady zamieściła jej członkini prof. Joanna Tyrowicz. „Ten komunikat odzwierciedla stanowisko większości RPP. Konsumuje treści zawarte w „Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 9-10 maja 2023 r”. oraz treści przedstawione w imieniu Rady podczas konferencji Prezesa NBP w dniu 11 maja 2023. W związku z powyższym komunikat ten nie przedstawia treści objętych klauzulą „tajne” lub „zastrzeżone” – napisała.

„Niezależnie od indywidualnych poglądów, jako członkini Rady Polityki Pieniężnej muszę zabiegać o jasną i precyzyjną komunikację bieżących decyzji Rady” – napisała na swoim profilu w portalu LinkedIn prof. Joanna Tyrowicz. Do wpisu załączony był alternatywny komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ma być to kontra do konferencji prezesa NBP i przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego.

Tyrowicz: Polityka pieniężna wymaga innych kroków niż podejmuje obecnie Rada

Członkini Rady wskazała, że zamieszczony materiał nie jest jej osobistym spojrzeniem na kierunek, w którym powinno podążać gremium, gdyż jej podejście różni się od decyzji RPP.

„Celem tego materiału nie jest przedstawienie mojego stanowiska, bo w mojej ocenie odpowiedzialna polityka pieniężna wymaga innych kroków, niż podejmuje obecnie Rada. Mimo wszystko, jako członkini tego kolegialnego ciała, mam obowiązek zapewnić, żeby przesłanki podjętych decyzji były zakomunikowane z szacunkiem dla Państwa-odbiorców tych decyzji” – napisała Joanna Tyrowicz.

RPP z troską podchodzi do kosztów społecznych inflacji

Jak czytamy w opublikowanym przez Tyrowicz komunikacie „Rada Polityki Pieniężnej z troską podchodzi do kosztów społecznych wywołanych przez inflację” . Przypomniała, że statutowym obowiązkiem RPP jest utrzymanie inflacji na niskim poziomie, do czego Rada jest zdeterminowana.

„Stabilność cen jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego, sprawnie funkcjonującego rynku pracy i poczucia bezpieczeństwa polskich rodzin i przedsiębiorstw” – napisała członkini RPP.

Tyrowicz tłumaczy spadek inflacji

Joanna Tyrowicz w alternatywnym komunikacie wyjaśniła także powody spadku inflacji. „Do spadku inflacji CPI do celu 2,5 proc. (+/- 1 proc. – przyp. red.) w następnych miesiącach przyznać się będą dwa trendy globalne: spodziewane dalsze spadki cen nośników energii, paliw i żywności, oraz cykl zacieśniania polityki pieniężnej w głównych gospodarkach światowych” – napisała.

Z komunikatu dowiadujemy się także, że „Rada nie zakończyła cyklu podwyżek” . Dalsze decyzje w tej sprawie mają być zależne od napływających danych.

