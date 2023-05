Ważne informacje dla kredytobiorców. Glapiński o możliwości obniżek stóp procentowych

Poziom stóp procentowych, to jeden z najważniejszych wskaźników, na który patrzą kredytobiorcy. Podczas konferencji podsumowującej obecną sytuację ekonomiczną, prezes Adam Glapiński przedstawił prognozy, które mogą zainteresować osoby z kredytem.

– Nie ogłaszam ani końca cyklu podwyżek, ani przedwczesnego hasła o obniżkach stóp procentowych. Taka możliwość może się pojawić pod koniec roku. Wynika to z wykresu projekcji inflacji. Jeśli ona nadal będzie spadać, to jeszcze w tym roku taka możliwość może się pojawiać, ale takiej dyskusji w Radzie Polityki Pieniężnej na razie nie ma. Na wszystko przyjdzie czas, ale jest to daleka droga – powiedział prezes Adam Glapiński.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Prezes NBP uważa jednak, że nadal jest zbyt wcześnie, aby rozmawiać o możliwości obniżek. Przypomniał też, że decyzje w tej sprawie są kolegialne i jego osobiste przeczucia nie mają wielkiego znaczenia.

– To pytanie jest o wiele przedwczesne. Mamy wysoką inflację i jesteśmy skupieni na walce z nią. Jeśli są jakieś rozważania, to raczej w sprawie podwyżek stóp procentowych, a nie jej obniżek. Chciałbym, aby pod koniec roku tempo spadku inflacji było tak duże, aby rozpocząć także dyskusję na temat obniżek – powiedział Adam Glapiński.

– W skrócie mówi się, że Powell, Lagarde, czy Glapiński o czymś decydują. To tak nie wygląda, ja mam jeden z dziesięciu głosów. Moim zadaniem jest prezentowanie stanowiska RPP. To nie jest tak, że niekoniecznie ja tak uważam. Rada obecnie uważa, że jest za wcześnie, aby decydować o obniżeniu stóp procentowych – dodał szef NBP.

RPP utrzymała poziom stóp procentowych

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła 10 maja decyzję w sprawie stóp procentowych. Gremium po raz kolejny postanowiło pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 6,75 proc.

