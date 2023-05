Buda o walce z tzw. patodeweloperką. Nawiązuje do mafii vatowskich

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda był w poniedziałek gościem „Sygnałów dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Jednym z wątków rozmowy była kwestia tzw. patodeweloperki. – Trzeba skończyć z myśleniem u deweloperów, że każdy przepis można w jakiś sposób naruszyć i modyfikować. Bardzo długo funkcjonowało myślenie na zasadzie: mamy przepis, to zastanówmy się jak go ograniczyć, jak go zoptymalizować. W niewielu branżach myśli się w ten sposób o przepisach – powiedział szef resortu rozwoju i technologii.

Pytany o to jak skutecznie podjąć walkę z tym zjawiskiem, Buda odwołał się do walki z mafiami vatowskimi. – Po pierwsze przepisy, które są bardziej precyzyjne i zaostrzają pewne kryteria budowy. Po drugie – determinacja w kontrolach. Wszystkich nie da się skontrolować, ale przykładowe kontrole pokazują, że (jeśli) determinacja państwa w ściganiu nieprawidłowości będzie duża, to powinno pozwolić wyeliminować wszystkich tych z rynku, którzy taką działalnością się parają. Tak było z mafiami vatowskimi – przekonywał gość Polskiego Radia.

– Każdy sygnał, jaki otrzymuje o nieprawidłowościach na budowach, odstępstwach od projektów, naruszenia przepisów projektów budowlanych, albo technicznych – będę na to reagował, będę wysyłał kontrole, będziemy to weryfikować, będziemy również wstrzymywać budowy – dodał.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje pakiet przepisów, który ma ograniczyć zjawisko tzw. patodeweloperki. Przed miesiącem szef resortu rozwoju i technologii zapowiedział, że przepisy zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku, być może nastąpi to we wrześniu. – Najpóźniej z końcem roku to uruchomimy, ale ja myślę, że we wrześniu już wszystko będzie – powiedział Buda w wywiadzie dla Polsat News.

Najważniejszą ze zmian, jest ta, która dotyczy minimalnego metrażu lokalu przeznaczonego na mieszkanie. Według projektowanych przepisów żaden lokal przeznaczony na cele mieszkalne nie będzie mógł być mniejszy, niż 25 metrów kwadratowych.

