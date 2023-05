Mieszkanie plus. Dwie opcje wykupu lokalu na własność

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys przedstawili w czwartek nową ofertę „dojścia do własności" albo zakupu mieszkań w ramach tzw. rynkowej części Mieszkania plus. Z szacunków resortu rozwoju wynika, że z oferty będzie mogło skorzystać ok. 2800 rodzin.

Mieszkanie plus. Oferta dla 2800 rodzin

– Dziś wspólnie z PFR prezentujemy konkretne rozwiązania, dzięki którym ok. 2 800 rodzin będzie mogło stać się właścicielami najmowanych mieszkań. Proponowane rozwiązania są uzupełnieniem oferty najmu z dojściem do własności, które oferuje PFR Nieruchomości – poinformował szef resortu rozwoju i technologii.

– To atrakcyjne i przemyślane rozwiązania. Jestem przekonany, że większość najemców uzna nasze propozycje za bardzo korzystne. Nasza polityka mieszkaniowa odpowiada na zróżnicowane potrzeby i możliwości finansowe polskich rodzin. Prezentowane rozwiązania dają możliwość stania się właścicielem „tu i teraz”, w tym przy wsparciu bezpiecznego kredytu, stopniowego dochodzenia do własności przy wykorzystaniu dopłat z budżetu państwa lub stabilnego, długoterminowego najmu – dodał.

– Zgodnie z naszymi deklaracjami kierujemy nową, atrakcyjną ofertę wykupu do wszystkich najemców naszych inwestycji w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, którym oferowana była opcja dojścia do własności (DDW). Tym samym kończymy pewien etap rynkowej części programu „Mieszkanie Plus”. Jako PFR będziemy kontynuować inwestycje w obszarze mieszkań na wynajem w formule najmu instytucjonalnego, w celu zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce – podkreślił z kolei prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dwie opcje wykupu

Najemcy Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w 14 lokalizacjach w całej Polsce (w Radomiu, Krakowie, Świdniku, Zamościu, Dębicy, Gdyni, Katowicach, Nowym Targu, Wrześni, Toruniu, Mińsku Mazowieckim, Łowiczu, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu) będą mogli wykupić mieszkania na własność w oparciu o aktualną wycenę lokalu korzystając z dwóch rozwiązań.

Pierwszym z nich jest zakup mieszkania np. przy użyciu bezpiecznego „Kredytu 2 proc.", który wejdzie w życie 1 lipca br. Drugim rozwiązaniem jest zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności na okres ok. 25 lat. Oferta wykupu w ramach DDW zostanie objęta dopłatą, która zniweluje ewentualną różnicę między miesięcznym czynszem najmu DDW, a wysokością raty kredytu 2 proc.

Warunki skorzystania z kredytu pozostają bez zmian. Dopłaty z budżetu państwa będą obowiązywały przez 10 lat, a maksymalna suma kredytu to 500 tys. zł dla osoby samotnej i do 600 tys. zł dla par z dzieckiem lub małżeństw. Maksymalny wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł (warunki kredytu dopuszczają także brak wkładu własnego). Więcej informacji

Druga opcja wejścia w posiadanie zajmowanego mieszkania, to dopłata do najmu z dojściem do własności. W tym przypadku całkowity miesięczny koszt najmu nie przekroczy miesięcznej raty bezpiecznego kredytu 2 proc., który byłby zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Możliwość taką będzie miał każdy obecny najemca lokalu, bez uwzględniania kryteriów dochodowych.

Szacunkowy koszt dla budżetu państwa to 500 mln zł. Kwota ta będzie rozłożona na cały okres dochodzenia do własności, czyli ok. 20 lat. Dopłaty do najmu będą pochodziły z budżetu państwa, a ich dysponentem zostanie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wynika, że na koniec I kwartału br. w ramach części rynkowej i społecznej programu Mieszkanie plus na zaawansowanym etapie realizacji jest ok. 52,2 tys. lokali mieszkalnych, w tym wybudowanych zostało ponad 19,8 tys. lokali mieszkalnych, a ok. 32,4 tys. lokali znajduje się w budowie.

