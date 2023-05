Planujesz budowę dużego domu? Będzie duża zmiana przepisów

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład, od początku zeszłego roku obowiązują przepisy pozwalające budować domy o powierzchni do 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie. Tymczasem już niebawem mają zostać wprowadzone podobne regulacje dotyczące większych domów. Jak informuje Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego, pilotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nowelizacja prawa budowlanego została już zaakceptowana przez Komitet Stały Rady Ministrów i czeka na przyjęcie przez rząd.

— Liczę, że nastąpi to w najbliższym czasie. Zakładamy, że przepisy pozwalające budować duże domy na zgłoszenie zaczną obowiązywać jesienią — podkreśla cytowana przez Business Insider Polska Cabańska.

Nowela zakłada, że nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na budowę wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 metrów kwadratowych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach. Jak wspomniano, od początku 2022 roku takie zasady obowiązują dla wolnostojących domów do 70 metrów kwadratowych. Każda osoba posiadająca grunt pod zabudowę mieszkaniową może wybudować taki dom na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. W przypadku, gdy na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Eksperci sceptyczni

Eksperci sceptycznie podchodzą do nowych regulacji, podkreślając, że szykowana uproszczenia to tylko pozorne ułatwienia. Zdaniem Andrzeja Falkowskiego, przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wprowadzanie dodatkowego, trzeciego już, trybu zgłoszenia z projektem budowlanym, to droga w ślepy zaułek i jedynie pozorowane ułatwienia.

— Największe utrudnienia budowy domów znajdują się w procedurach poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie — zarówno domu jednorodzinnego, jak i infrastruktury, bez której taki dom nie będzie mógł funkcjonować, a także w coraz większej nadinterpretacji przepisów przez organy weryfikujące projekty budowlane – mówi w rozmowie z Business Insider Polska Andrzej Falkowski, przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazują, że zainteresowanie domami na zgłoszenie jest póki co niewielkie. Na koniec ubiegłego roku zgłoszono w tym trybie 1058 domów, choć w pierwszym półroczu wydano 51 tys. 444 pozwolenia na budowę. Zdaniem Falkowskiego ma to związek z faktem, że procedura zgłaszania domów jest zbyt ryzykowna.

— Dzieje się tak najprawdopodobniej ze względu na niepewność prawną wyboru przez inwestora takiej drogi do rozpoczęcia budowy domu. Zapewne towarzyszą jej też trudności w uzyskaniu kredytu dla takiej inwestycji. Pozwolenie na budowę w postaci decyzji administracyjnej jest więc nieporównywalnie bezpieczniejsze – tłumaczy szef zespołu prawno-regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Będą kolejne darmowe projekty domów

Główny inspektor nadzoru budowlanego zwraca uwagę, że zainteresowanie domami na zgłoszenie zwiększyło się po tym, jak zostały opublikowane darmowe projekty domów, co nastąpiło pod koniec zeszłego roku.

— Mamy bardzo duże zainteresowanie projektami domów do 70 mkw. Szczególnie duży pik pobrań odnotowaliśmy w okresie wiosennym. Obecnie mamy zarejestrowanych 49 tys. pobrań. Po tym, jak udostępniliśmy projekty, rośnie też liczba zgłoszeń. Znaczenie ma też pora roku. Do tej pory popularność procedury budowy domów do 70 mkw na zgłoszenie nie była tak intensywna, bo zimą się nie buduje. Jednak mieliśmy bardzo dużo telefonów w sprawie darmowych projektów, a teraz widzimy, że zainteresowanie nimi rośnie. Tak więc liczę, że pod koniec roku zgłoszeń będzie jeszcze więcej – wyjaśnia Dorota Cabańska.

Główny Urząd Nadzoru Budowalnego przygotowuje bezpłatne projekty domów o powierzchni do 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Jest szansa, że ich pobranie – jak zapowiada Cabańska – będzie możliwe pod koniec tego roku.

