Obajtek o wydobyciu gazu: Norwegia strategicznym rynkiem zagranicznym

Orlen poinfomował w środę, że w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie eksploatację złoża Tommeliten Alpha na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co zapewni mu dodatkowe 0,5 mld metrów sześc. gazu ziemnego rocznie. Koncern zwraca uwagę, że Tommeliten Alpha to jeden z większych projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Orlen podaje, że ponad 42 proc. udziałów w Tommeliten Alpha należy do PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen. Zasoby złoża oceniane są na 80-174 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział Grupy Orlen wynosi 33-73 mln baryłek. Oprócz gazu ziemnego z Tommeliten Alpha będzie pozyskiwany kondensat i ropa naftowa.

„Norwegia strategicznym rynkiem"

Szef Orlenu Daniel Obajtek podkreślał w programie „Gość Wiadomości" w TVP Info, że fakt, iż Orlen rozwija skrzydła w Norwegii ma bardzo duże znaczenie. – Norwegia jest dla nas strategicznym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o rozwój wydobycia gazu ziemnego. Dziś wydobywamy około 3,5 mld metrów sześciennych gazu, ale cały czas tu w Norwegii prowadzimy procesy akwizycji. Będziemy zwiększać i zwiększamy wydobycie w Norwegii do 6 miliardów metrów sześciennych. To ważne dla Polski, ważne dla Polaków, ponieważ zabezpieczamy bezpieczeństwo gazowe w Polsce – mówił prezes Orlenu.

Obajtek zapowiedział, że wydobycie ze złoża Tommeliten Alpha zostanie uruchomione za kilka miesięcy. – Pod względem zasobów to nasze drugie największe złoże w Norwegii, które zapewni nam pół miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Równolegle zagospodarowujemy kolejne złoża, co pozwoli zapewnić stabilne dostawy gazu ziemnego dla polskiego przemysłu i polskich rodzin – powiedział szef koncernu.

Gość TVP Info podkreślił, że trwają pracę nad wydobyciem gazu w Polsce. – W naszej strategii sami chcemy wydobywać 12 miliardów metrów sześciennych gazu – powiedział Obajtek.

